【聖誕假期買醉狂歡】22青少年深宵流連被轉介輔導　警揭無牌酒吧2古惑招避查

▲ 警方拘捕18人。（警方提供）

警方於聖誕節假期間，在屯門警區內進行反罪惡行動，搗破兩個無牌酒吧，共拘捕18人。警方稱，有關場所高度設防，單位外裝有閉路電視，內設隔音棉，增加調查難度。

屯門警區聯同地政總署及消防處人員，及屯門警區刑事總部，於聖誕節假期間巡查區內多間持牌娛樂場所及青少年經常流連的地方，並突擊搜查目標單位，搗破兩個分別位於海榮路和建泰街工業大廈內的無牌酒吧。



警方於行動中，拘捕1名43歲姓區男負責人及一名53歲姓趙女負責人，他們涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。另外，年齡介乎39至69歲的8男8女，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。警方亦於現場共檢獲超過570罐啤酒、約10支紅酒及大量娛樂設備。警方指，是次搗破的場所高度設防，單位外裝有閉路電視，單位內則設有隔音棉，增加不少調查難度。



警方又說，高度關注青少年於深宵在街上或娛樂場所流連，節日期間共轉介22名青少年予社福機構，以提供適時輔導。警方呼籲家長留意子女交友情況，避免他們誤交損友或誤入歧途。



屯門地政處表示，被搗破的兩個處所涉嫌違反地契條款，將會採取管制行動，向有關業主發警告信，要求業主在限期內作出糾正，如限期屆滿後仍未糾正，會考慮將物業釘契，或啟動程序重收該單位。

▲ 警方指，涉事1單位外裝有閉路電視，內設隔音棉。（警方提供）

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責任編輯：黃悅晴