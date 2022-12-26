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【千金難買心頭獎】盧海鵬久休拍網劇　謝高晉難忘鵬哥氣場

娛樂 10:00 2022/12/26

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鵬哥跟年青演員合照。

謝高晉、何天嵐（ Wren）日前為Youtube頻道拍攝網劇《千金難買心頭獎》，更找來盧海鵬（鵬哥）擔任特別嘉賓。何天嵐大讚鵬哥好nice，而且有對方出場的戲份都好搞笑。

高晉說：「鵬哥真係一出來已經有個氣場就係搞笑，roll機定仲未roll機都已經有好多笑料出現。」當日他們的好朋友楊埕亦有驚喜現身探班。

久休拍網劇。

《千金難買心頭獎》主要講述男女關係，Wren和高晉演情侶，至於現實中Wren是否一個專制的女朋友，Wren笑言自己現實中是一個射手座女生，比較喜歡崇尚自由的戀愛，不喜歡太約束，喜歡伴侶有適當的空間去做自己喜歡的事情。   

身為「暖男」的高晉，談到有沒有遇過購物狂女朋友，高晉說到：「因為女孩子通常都會鍾意買嘢，佢哋好享受過程，當然最好肯定喺佢身邊陪佢購物，因為起碼同佢分析有邊啲嘅屋企已經有，可以節省少少。」

不過他指以前女朋友都算是一個購物狂，好多時買東西給自己之餘，亦都會幫他買好多不同的衫褲，打點一切。  

對於女友曾經為高晉做過的感動事，高晉回憶當初最難忘是一次去上海旅行，但因為為了陪自己在十度以下跑步，導致生病，以致餘下旅程只可以在酒店渡過。「知道對方願意為自己做一啲平時唔會做嘅事，甚至成為自己的樂趣，的確係一件好感動同幸福的事。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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