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【中國通關】1月8日內地取消入境後集中隔離　48小時核酸陰性即可入境　不再隔離新冠患者【一文看清最新通關安排】

社會 00:10 2022/12/27

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國家衞生健康委員會今日(26日)晚上宣佈，經國務院批准從2023年1月8日起，取消對入境人員的核酸檢測和集中隔離，入境者無需向中國駐外使領館申請健康碼，只須出示48小時核酸檢測陰性結果，將结果填入海關健康申明卡。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，即可放行進入社會面。

衞健委並宣佈對國內的新冠感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，亦不再劃定高低風險區；同時宣佈，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，調整疫情信息發布頻次和内容。並依據國境衞生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

2023年1月8日起，對新型冠状病毒感染實施「乙類乙管」

  • 依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者;
  • 不再劃定高低風險區；
  • 對新冠病毒感染者實施分级分類收治並適時調整醫療保障政策；
  • 檢測策略調整为「願檢盡檢」；
  • 調整疫情信息發布頻次和内容。
  • 依據國境衞生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

優化中外人員往來管理方面：

  • 來華人員在行前48小时進行核酸檢測，结果陰性者可來華，毋需向中國駐外使領館申请健康碼，將结果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。
  • 取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面
  • 取消國際客運航班數量管控措施。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時须佩戴口罩。
  • 進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。
  • 逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。
  • 根据國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

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責任編輯　李志強

 

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