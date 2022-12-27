【公屋輪候】首派37年樓齡石籬一邨　港男驚悉同層有凶宅︰仲要唔要好

▲ 有港男獲首派37年樓齡的石籬一邨，卻驚悉同層有凶宅。

房署上月公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年。一名港男近日於社交媒體分享，他獲首派37年樓齡的石籬一邨，卻驚悉同層有凶宅，苦惱是否放棄這次派公屋的機會。

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該名港男於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖文，表示首派位於葵涌的石籬一邨石寧樓一單位￼。他知道石籬一邨￼屬舊樓，而且從網上搜尋過，發現同層有凶宅，曾有人在單￼位內燒炭自殺，因而苦惱︰

唔知仲要唔要好……請問下如果同層有凶宅，係咪都計一次？

▲ 港男獲派位於葵涌的石籬一邨石寧樓一單位。（圖片來源︰fb「香港公營房屋討論區(FB版)」）

網民︰人窮甚麼都不怕

不少正輪候公屋的網民紛紛給予意見，有網民直指「同層無關！計一次」、「同層點會計？當自己買樓講價咩」、「人窮甚麼都不怕」。有網民指出，不少屋邨也有凶宅，只要不是獲派凶宅，基本上問題不大，不應因此錯失盡快上樓的機會。不過，有人明白樓主可能會有心理陰影，建議他︰

如果沒有宗教信仰嘅話，只要在入伙前拜下土地四角，做晒應該要做嘅習俗，就會住得安樂。

有心急等上公屋的網民覺得，最緊要獲派的公屋配套好、交通便利。而石籬邨算方便，有街市也有商場，「出旺角小巴10幾分鐘，黃大仙20多分鐘，過海巴士都有」、「石籬係舊啲，但方便，又有人情味」。

有心理壓力不如放棄

另一方面，有網民認為如果樓主難以接受居於凶宅附近，勉強下去只會住得不安，因此建議他「唔好要，等2派」。有好心人安慰樓主如有心理壓力，還是不要為妙，「住嗰個係你，費事個心成日諗住，疑神疑鬼」。雖然有網民讚石籬邨方便，但也有批評「啲人滴水好勁，直情淋花咁」、「開好大聲收音機，大到有回音嗰種」，有感居民欠公德心。

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責任編輯︰王明芳