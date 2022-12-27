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【叱咤樂壇】叱咤飛一票難求炒價高企　姜濤提醒別買黃牛：希望大家量力而行

娛樂 11:29 2022/12/27

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

MIRROR成員姜濤呼籲粉絲不要買黃牛門票。

樂壇年度成績表即將一一頒發，在2022年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎典禮》令不少樂迷十分期待，更努力撲飛務求能在現場投票及親眼見證偶像獲獎。

網上有不少黃牛門票出售，有見及切，MIRROR成員姜濤留言呼籲大家不要為他買黃牛，他不想有任何姜糖因為追星而令生活拮据。

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黃牛門票

《叱咤樂壇頒獎典禮》為每年樂壇的盛事之一，樂迷都想在現場目睹偶像獲獎的重要時刻，今年頒獎禮門票繼續一票難求，且有大量炒賣門票的帖文，其中有人將門票以14000元兩張的價錢出售，亦有不少樂迷出價徵收門票，徵收價錢為700元至4500元一張。

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姜濤勸別買黃牛

擁有不少鏡粉的MIRROR曾多次公開呼籲大家別買黃牛門票，姜濤於昨天（26日）在姜糖群組內留言，向大家作出提醒：

有一些話想跟大家說，首先，很感謝大家的支持，你們一直以來對我的付出都有看到，但我還是希望大家量力而行，因為看到很多粉絲因為一些活動，讓本不富裕的生活可能變得更加難過，尤其我這次看到很多的學生，錢不容易賺，如果大家因為我生活而變得拮据，這絕對不是我所想要看到的，比起個人的榮譽，對我來說，你們可以開開心心的生活更重要，只要你們是真心的喜歡我的歌，對我來說已非常足夠，再次感謝你們所有人。

不少姜糖回應他：「雖然很想現場看，不過絕不買黃牛！」、「姜Admin很有愛！」、「我們會量力而為的。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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