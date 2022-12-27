【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡

▲ 男子遊泰後染「食腦變形蟲」，病情急轉直下11日內死亡。

南韓近日傳出有50多歲男子因感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏耐格里變形蟲（Naegleria Fowleri）而死亡的案例。據了解，該名男子曾於泰國居住4個月，之後於10日返回南韓後，11日身體始陸續出現頭痛、發燒等腦膜炎症狀，雖然已緊急送院，但最終於本月21日不幸身亡。根據資料，腦變形蟲致命性達96%以上，常見於25℃以上的溫水環境。

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根據韓國傳媒報道，韓國疾病預防控制中心（KDCA）昨日（26日）通報國內首起感染福氏內格里蟲病例，指出已經從該名50多歲男子體內抽取福氏內格里蟲DNA，並與國外腦膜炎患者DNA做序列比對，發現相似度高達99.6%。

福氏內格里蟲又稱食腦菌、食腦變形蟲（brain-eating amoeba），是一種常見於溫暖國家淡水湖、河水、運河與池塘的變形蟲，變形蟲一般會透過鼻子進入人體，最後進入大腦後開始破壞腦組織。KDCA表示，福氏內格里變形蟲難以人傳人，但建議市民不要在有相關疫情的地區游泳，避免感染。

該疾病的潛伏期約為2至15天，初期症狀包含頭痛、發燒、噁心，後期則涵蓋頸部僵硬、幻覺、失去平衡、思緒混亂等，患者通常在2周內死亡，不過目前並沒有人傳人案例。

在水溫高的環境中生存

食腦變形蟲學名為「福氏耐格里變形蟲」，是一種單細胞生物，通常會從鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣