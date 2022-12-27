【回家】影帝謝君豪街返彩虹邨憶童年生活　森美與葵盛西邨左鄰右里好老友

▲ 《回家》

TVB新節目《回家》，每集邀來不同的演藝界嘉賓或名人，以單元故事形式介紹全港各區特色文化之餘，更會深入他們的成長之地—公共屋邨及周邊地區，讓觀眾隨著嘉賓的腳步重遊舊地之餘，與嘉賓共同回味充滿人情味的「屋邨生活史」，見證香港人的奮鬥故事。

本周首兩集嘉賓分別為金馬獎影帝謝君豪以及著名主持人森美。

全邨追《倚天》

「時間真係過得好快，我之前喺度住嘅時候好似都唔係好耐咋嘛！」首集嘉賓謝君豪在彩虹邨長大，已有接近20年未有踏足成長地的君豪，無論大小事均感到新鮮喜樂，皆因很多角落均已和回憶中有很大落差，但依然無損君豪話當年興緻。

他除挑戰年齡限制大玩童年強項「消防員式」」瀡落後樓梯外，又在製作組幫忙下重返與昔日舊居類似間格的單位；望著不算闊落的單位，君豪感嘆：「呢度當年係天堂嚟喇，當你由劏房搬嚟呢度，又有自己廁所、廚房，仲唔係天堂係咩？」

其間，君豪繪形繪聲憶述當年家家戶戶等睇熱播劇的搞笑場面：「記得嗰時全條巷都睇緊《倚天屠龍記》，頭幾集都係秋官童年，終於等到張無忌長大變秋官喇，喺佢個頭出緊煙時，突然出roller（該集播完），全條巷即時大叫『有冇搞錯』， 嗰時睇電視係有呢個氣氛。」

他還走訪了當年經常流連的錶舖、士多、麵包舖及茶餐廳等，當中最搞笑的是君豪竟在老式錶舖，與童年夢寐以求的卡通錶「重逢」，讓君豪童心大爆發。

森美感觸落淚

「以前喺東村食意大利粉已經覺得快樂，依家你要去意大利先覺得快樂」、「最好味唔係雪條，而係呢度嘅人情味」第2集嘉賓森美在葵盛西邨長大，笑稱成條邨都係「自己屋企」的森美，去到屋邨每一處均能撞到老友。

對昔日時光暢所欲言的森美除了大談頑皮史外，更搞笑地分享獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，搞笑的他大街大巷拿著新鮮出爐的雞尾包起勢坐扁，並大談提升好味秘訣，令現場街坊笑至合不攏嘴。

製作組每集均會向嘉賓獻上「回憶小心思」，君豪及森美分別獲贈「武林秘笈」及「金絲貓」，後者更拿著小時候恨到流晒口水的「金絲貓」，與現居葵盛西邨的小朋友「熱鬥」一番，不少小朋友雖嚇至高聲尖叫，但又躍躍欲試。

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