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【癌症殺手】女子長期喉嚨痛現白斑被誤診為結石　延醫一年證患扁桃腺癌

醫生診症室 13:57 2022/12/27

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英國一名女子長期喉嚨痛現白斑，被醫生誤診為結石，延醫一年證患扁桃腺癌。

英國一名女子長期受喉嚨痛的困擾，早前因發現扁桃腺上出現白色斑塊，最初被診斷爲扁桃腺結石，直至病情惡化，淋巴結腫大、喉嚨痛致失聲後，求醫證實為第2期扁桃腺癌並已擴散。

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綜合外媒報道，英國一名51歲女子Lisa Gooddy自幼經常喉嚨痛，於2019年，扁桃腺上出現白色斑塊，並且一年後仍未退散，更有淋巴結腫大、聲音變弱的情況出現，被醫生一度診斷為扁桃腺結石。於是她再次向專科醫生求醫，經檢查後被診斷為第2期扁桃腺癌，且癌細胞已擴散至她的軟齶和頸部的淋巴結。

為治療扁桃腺癌，Gooddy先後接受33次電療及2次化療，體重更大減42磅。她表示治療過程十分之痛苦，嘴巴和皮膚有如被火燃燒，也令唾液腺被破壞，導致長期口乾舌燥，甚至失去吞嚥和說話能力。她表示曾經一次進食西蘭花時卡在喉嚨，險些令她窒息致死，所幸丈夫及時為她急救。

現時，Gooddy依然要長期服藥防止口腔乾燥，飲食上也只能進食幾乎沒有任何調味料的清淡食物。她分享手術後，頸部留下一條約6厘米長的傷口縫線照片，希望藉此提高大眾對扁桃腺癌的關注。

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根據報道引述美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站資料，年紀愈大患上扁桃腺癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士就要加倍留意；感染HPV人士，由HPV引起的扁桃腺癌患者一般較年輕，因此也要特別注意；吸煙、經常飲酒亦會增加患扁桃腺癌的風險。如出現耳痛、下顎僵硬、頸部腫痛、喉嚨有異物卡住感覺、吞嚥困難這5大症狀，就要考慮是扁桃腺癌的可能性。

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責任編輯：羅嘉欣

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