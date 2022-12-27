【的士加價】業界指落旗2年加6元難改善收入　的士司機收入滯後年輕人拒入行

▲ 香港的士商會主席黃保強指的士加價「追唔上通脹」。（資料圖片）

的士業界7月向政府申請加價，事隔未足半年，25個的士團體計劃向運輸署遞交加價申請，倡儀市區的士起錶加5元，由現時27元加至32元；新界的士則加2.5元；每次跳錶劃一加2毫。早前亦有其他的團體提出只加起錶6元，並分兩期執行，每年加3元。

香港的士商會主席黃保強今日（27日）在電台節目指，除今年7月的加價外，再上一次的士加價已是在2017年4月9日，而5年來通脹、燃料費、保險費都有增加，今年7月的加幅「追唔上通脹」。他表示：「司機收入增加得唔多，由18年開始到宜家，不但無加車租仲減咗添，疫情嚴重時減到得3成車租，銀行利息又高，車主負擔好沉重。」

被問及起錶和跳錶均倡議加價是否過於進取，黃保強則重申，5年來的士司機的收入追不上通脹，與巴士司機相比，的士司機的收入滯後30%，難吸引年輕司機入行。他指出，如的士司機每日工作10小時，月薪約有2萬至2.1萬，而今年7月加價後，的士司機收入亦僅增加約12%，每日收入亦僅多出100多元，扣除每日數十元的燃油費後，「根本吸引唔到後生」。黃保強感嘆，現時的士司機的平均年齡超過65歲：「我覺得呢個唔係健康嘅。」

至於有團體提出，起錶加價6元，並分兩期執行的方案，黃保強就認為過於保守，指不少司機對此感到不滿。他解釋，如加價3元，司機每更約做20轉車，即一更只能多賺60元，司機收入未見明顯改善。他亦憂慮，起錶加價或會勸退2至3成短途客。

對於政府早前削減業界提出方案的加幅，黃保強又批評：「政府做嘢太保守，而且根本係離地，唔係考慮過我哋的士司機嘅收入同成本！」

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記者：黃穎津