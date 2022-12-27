【星二代】馬德鐘兒子曾吻男友人惹斷背疑雲　24歲馬在驤攬金髮美女公開新戀情

▲ 馬在驤新歡是外籍金髮美女。

「馬神」馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤，長得像爸爸一副餅印樣，身為游泳健將的他亦遺傳父母高挑身形，皮膚黑實、充滿陽光男孩感覺。馬在驤曾踩入模界擔任模特兒工作，去年趁假期返港更與馬德鐘一起參演TVB劇集《我家無難事》，父子檔演出似兄弟多於父子。

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【星二代】馬德鐘兒子與美籍女飛魚分手 馬在驤畢業吻男友人惹斷背疑雲

打破轉「基」疑雲

馬在驤今年中出席澳洲悉尼升讀大學畢業禮，因一張親吻外籍男友人的合照，惹來斷背疑雲，男友人形容他為「Boyfie」，代表著「Boyfriend（男朋友）」的意思，即惹來性取向改變的傳聞。作為爸爸的馬德鐘，對於兒子轉「基」當作笑料一則，指馬在驤與男友人只是貪玩，並爆他早已跟美籍女飛魚舊愛Marissa分手。

時隔半年，馬在驤終以行動打破斷背疑雲，近日趁住聖誕佳節，他在社交平台公開新戀情。相中見他攬住外籍金髮美女新歡，在聖誕樹下深情對望，甜蜜程度爆燈，他更留言寫道：「Here’s to the best acquaintance of the year」原來馬在驤與女友Carita早已認識，8月時曾晒出二人於2019年與現在的合照，指3年間大家沒怎樣改變。

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一級榮譽畢業

現年24歲的馬在驤（Xiang）於澳洲悉尼升讀大學，主修機械工程系。他遺傳了博士媽媽張筱蘭的才智，即使因疫情影響一度在香港以遙距方式繼續學業，仍沒有影響他獲取機械工程一級榮譽學士學位。

▲ 今年悉尼大學機械工程一級榮譽畢業。（微博圖片）

中學就讀香港法國國際學校的他專長是游泳，曾在多個泳界比賽有出眾成績，2017年曾代表學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍，又代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中，奪得50米自由泳銀牌。其後馬在驤離港，到澳洲悉尼大學升學。

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