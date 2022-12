【星二代】馬德鐘兒子曾吻男友人惹斷背疑雲　24歲馬在驤攬金髮美女公開新戀情

▲ 馬在驤新歡是外籍金髮美女。

「馬神」馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤,長得像爸爸一副餅印樣,身為游泳健將的他亦遺傳父母高挑身形,皮膚黑實、充滿陽光男孩感覺。馬在驤曾踩入模界擔任模特兒工作,去年趁假期返港更與馬德鐘一起參演TVB劇集《我家無難事》,父子檔演出似兄弟多於父子。

馬在驤今年中出席澳洲悉尼升讀大學畢業禮,因一張親吻外籍男友人的合照,惹來斷背疑雲,男友人形容他為「Boyfie」,代表著「Boyfriend(男朋友)」的意思,即惹來性取向改變的傳聞。作為爸爸的馬德鐘,對於兒子轉「基」當作笑料一則,指馬在驤與男友人只是貪玩,並爆他早已跟美籍女飛魚舊愛Marissa分手。

時隔半年,馬在驤終以行動打破斷背疑雲,近日趁住聖誕佳節,他在社交平台公開新戀情。相中見他攬住外籍金髮美女新歡,在聖誕樹下深情對望,甜蜜程度爆燈,他更留言寫道:「Here’s to the best acquaintance of the year」原來馬在驤與女友Carita早已認識,8月時曾晒出二人於2019年與現在的合照,指3年間大家沒怎樣改變。

一級榮譽畢業

現年24歲的馬在驤(Xiang)於澳洲悉尼升讀大學,主修機械工程系。他遺傳了博士媽媽張筱蘭的才智,即使因疫情影響一度在香港以遙距方式繼續學業,仍沒有影響他獲取機械工程一級榮譽學士學位。

▲ 今年悉尼大學機械工程一級榮譽畢業。(微博圖片)

中學就讀香港法國國際學校的他專長是游泳,曾在多個泳界比賽有出眾成績,2017年曾代表學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍,又代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中,奪得50米自由泳銀牌。其後馬在驤離港,到澳洲悉尼大學升學。

