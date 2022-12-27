【一起走過】自費赴星訪香港首代天后　楊紹鴻最難忘跟譚炳文成永訣

▲ 前年跟譚炳文訪談後，卻自此永訣。

由資深製作人楊紹鴻主持的港台訪談節目《一起走過》，由多位藝人細說人生起跌的經歷，以帶出積極樂觀的人生觀，節目播出共三輯，去到2022年暫時會告一段落。而在最後3集的「海外篇」，楊紹鴻走訪離港定居的羅敏莊和林利，壓軸一集更去到新加坡，專訪香港第一代樂壇天后麗莎。

由楊紹鴻跟文頌嫻聯合主持的《一起走過》，曾訪問不少資深藝人，去到最後一輯，楊紹鴻稱原定在12月初便完結，但節目監製希望「好頭好尾」，遂決定添食3集至今年底，亦為共三輯的《一起走過》帶來完滿結束。

現時已移民泰國的楊紹鴻，因此以「海外篇」作為最後3集的主題，先後跟同在泰國生活的羅敏莊及正在曼谷工作的林利訪談，至於最後一集，他更自費去到新加坡，親訪久未在幕前亮相的歌后麗莎，細談對方曾因臥病在床10年的心路歷程。

▲ 在《一起走過》海外篇最後一集，專訪居於新加坡的歌后麗莎。

訪廣東歌后麗莎

70年代初憑《相思淚》在香港紅極一時的麗莎，有「廣東歌后」之稱，人生充滿傳奇，曾因病在新加坡昏睡十年，至2000年後才甦醒重投唱歌工作，楊紹鴻曾為對方合作過演唱會，對其人生經歷很感敬佩，故特地赴新加坡跟麗莎訪談。

他分享：「十年不是一個短時間，她在訪問中細說在病塌中的心聲，我覺得在最後一集播出很有意義，在此期間亦可為聽眾作出勉勵，人生就是有很多難關和起起跌跌，最後要靠自己去面對，有正面的心態，能解決的問題便不是問題。」

楊紹鴻當日製作《一起走過》此節目，亦是希望藉著跟相識多年的朋友經歷中，帶出正能量的信息。「在三輯的節目中，跟不少昔日在電視台共事過的朋友如鄭伊健、鄧萃雯、苑瓊丹見面，想起昔日大家拼搏歲月，勾起了很多美好回憶。」說到最難忘，自是跟譚炳文的訪談。「因為他做完這節目不久便離世，亦可說是生前最後一次受訪，故特別傷感。」

電視台黃金回憶

楊紹鴻在70年代至90年代，先後於無線及亞視任職編導及監製等崗位，見證過電視台黃金年代，在節目不同的訪談中，幕幕回憶湧現心間。「我在TVB出身，80年代的無線台前幕後很融洽，且團結力量很大，最記得參予《千王之王》要跟麗的《大地恩情》搶收視，大家天天24小時開工毫無怨言，只想打場漂亮的仗。」

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他又憶述：「另外，當年又因為老闆邵逸夫先生跟亞視老闆邱德根先生一個玩笑，兩台要鬥快拍《成吉思汗》，對方用劉永演出，我們有萬梓良，更要在一個多月去蒙古拍完及及播出，可見那年代大家講得出就一定要做到。」

不滿節目安排時段

楊紹鴻透露，早前為港台製作了《一起走過的歲月》電視版，邀來多對影視界演員組合任嘉賓，包括姜皓文和袁富華、米雪和雪梨、韓馬利和杜燕歌等訪談，安排在港台電視頻道播出，但節目完成半年始安排播出，而他對播放時間亦感到不滿意，因此感到失望，正跟港台監製交涉中，對方亦表示會在節目部作反映，但有有待最新安排，故他亦希望有意收看的觀眾再耐心等待。

在《一起走過》告一段落後，楊紹鴻亦有意再在網上製作訪談節目，亦在籌備舞台劇《豪門瘋暴》，明年亦將會撮合中港兩地和泰國演員合作電影，雖身處海外亦有不少影視計劃，他坦言現時心態是「活到老學到老」，在不同範疇都可以一展所長。

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記者：陳家昌