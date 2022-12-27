【下流上車族】郭柏妍自揭最初不獲選演車芊芊　Rosita難忘在殯儀館練習女僕舞

▲ 郭柏妍解答大家問題。

TVB新晉小花郭柏妍（Rosita）憑劇集《下流上車族》飾演「車芊芊」而人氣急升，工作不絕，除拍劇外更首登大銀幕，作為僅出道2年的Rosita已經相當厲害。

近日郭柏妍在YouTube開設了帳號，望有更多人認識她：「Helloooooo~ 終於開咗我嘅YouTube channel啦，估唔到《下流上車族》有咁多人鍾意，真係好多謝大家既支持。」

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開心能參演此劇 自揭最初不穫選

昨日（12月26日）Rosita上載第一條片，解答大家關於《下流上車族》的問題，在片中她提到第一次收到《下流上車族》的劇本時十分高興：「因為我冇見過劇本上會有咁多我個名，全部都係芊芊…。因為之前收嘅劇本都係要揭好耐先搵到我自己，感覺又驚又喜，因為場場都有我！」

她又自揭初時不穫選演「車芊芊」：「我知道都有幾個人選可以畀監製揀，亦唔知會唔會中，所以都幾緊張，後來試完鏡後經理人同講嗰邊話唔使喇。」

當刻Rosita已有心理準備演不到此角：「好啦，咁唔緊要啦！」豈料事隔一天後，她的經理人就說：「佢哋搵番你做，當時我真係好開心，因為我知道呢個機會好難得。」

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拍攝難忘事

談到拍攝難忘事，Rosita提及因她在劇中需不時踩滑板，其中一幕，她穿上OL服裝，然後要一邊赤腳踩滑板一邊派傳單一邊說台詞，同時又很擔心咪會掉下來，最終她成功做到都感到很驚喜。

除外，她還透露有一次8號風球時去學女僕舞，在等待拍攝的時候，Rosita仍把握時間不斷練習：「我好記得自己喺殯儀館跳女僕，每一個工作人員行過都會喺度笑，所以就覺得好搞笑。」

▲ 《下流上車族》

演林敏驄及江美儀家人

劇中Rosita與林敏驄及江美儀的父子﹑母女情都十分感人，她指有一幕林敏驄到她新家想看看女兒生活怎樣：「這場是一鏡到底，同埋好帶到畀大家睇我同daddy之間的父女情，自己好鐘意同深刻。」

至於她在劇中與江美儀演母女，初時不解美儀為何那麼想買樓，母女二人經常為此有爭執：「有場佢幫我吹頭，之後我哋傾完冰釋前嫌，呢場我都好鐘意，而且美儀姐又好戲，啟發我好多，令到出嚟好感動。」

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喜歡「車芊芊」一角

「車芊芊」令Rosita名氣大增，問到在街上可否叫她「車芊芊」時，她說：「咁梗係得啦，套劇出咗街之後我真係好開心好多人叫我芊芊，冇諗過大家真係會留意到《下流上車族》呢套劇，因為呢套劇都係我第一套咁重戲份嘅角色！」又盼望《下流上車族》能有第二季，並希望原班人馬演出。

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