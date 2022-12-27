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【粉絲惡搞】麥巴比遭P圖賣韓國茶廣告粉絲瘋傳　原圖係麥總代言Dior香水廣告照

休閒消費 12:57 2022/12/27

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

日前在網上瘋傳的麥巴比拍攝韓國飲品廣告圖，原來是去年成為Dior香水廣告代言人，接受雜誌《Paris Match》的訪問照，只可以話PS高手真係在民間！（圖片：網上圖片）

雖然法國隊未能衛冕世界盃冠軍，但大家對新一代球王法國隊前鋒Kylian Mbappe（麥巴比）嘅技術同表現簡直零負評，而麥巴比現年都只係24歲嘅前途無何限量，亦成為唔少品牌虎視眈眈的目標！不過大家勢估唔到竟然第一個飲頭啖湯的係韓國廣告！據知日前就有韓國網媒分享多張麥巴比白色毛衣宣傳照，更以「麥巴比已經來了韓國拍攝廣告！」來報導！

    點擊圖片放大
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而其中一張梅子樹背景的照片中，麥巴比暖男上身化身成韓國Oppa！難怪呢個驚喜度滿載的「宣傳照」一出，隨即在社交媒體洗版。不過，齋睇相都真係誤以為麥巴比咁快就有廣告商招手，始終網民嘅眼睛係最雪亮嘅，慢慢發現同一套衫竟然有不同品牌的產品（包括係梅子綠茶、即沖咖啡及柔順劑）……原來都係空歡喜一場！查實係有位麥巴比忠粉，將去年12月偶像成為Dior Sauvage代言人後，接受法國時事雜誌《Paris Match》時影落嘅相做PhotoShop，由於照片充滿陽光男孩感覺，經過「移花接木」後，同韓國Oppa不相伯仲。

記者：黃鑑江

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