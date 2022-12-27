【單親星媽】重提未婚生女遭全世界唾罵　楊思琦甘做單親媽︰係命運

▲ 楊思琦接受內地訪問重提未婚生女一事。

前港姐冠軍楊思琦與拍拖9年的李泳豪分手，當時搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，女兒楊卓穎（Krystal）生父仍然是謎，而各界都非常同情李泳豪，令到楊思琦負評如潮。不過事過境遷，李泳豪最近走出情傷成家立室，而楊思琦自稱與圈外人已婚，有個好錫佢嘅老公，更為對方誕下一子，囝囝Kody已經2歲。近年在內地工作的楊思琦接受了內地節目《麗人麗語》訪問，重提未婚生女及過去做單親媽媽的心路歷程。

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對於當年為何沒有澄清外界的負評，她說︰「我唔想愈描愈黑，就算我講咗想講嘅嘢，啲人都會話我『你都係唔好解釋，解釋即係掩飾』，有好多唔同嘅聲音，何必呢？最清楚嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，我自己覺得係冇問題。」她又稱：「嗰陣我冇一刻有呢個想法，我本身好鍾意小朋友，就算冇完整嘅家庭，但係可以俾所有愛佢，佢依然可以愉快同開心成長。」

▲ 楊思琦自稱已婚，及後與老公誕下一子。（IG圖片）

情路坎坷的楊思琦對於自己的遭遇，她歸咎是命運︰

外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。

而楊思琦生下女兒楊卓穎後，她獨力養家，承擔起一切，北上搵食，而媽咪就留在香港幫她照顧仔女，她感激媽咪無限量支持︰

佢好冷靜同我講，問我有咩問題？你又有能力湊，自己湊到咪OK，我哋全家人都支持你，聽完呢一句說話，我乜都唔使怕。

楊思琦2020年再誕下囝囝，她稱與當年生囡囡的情況不同︰「因為我遇到我嘅愛人，有人同我分擔，我覺得好開心，可能係上天嘅安排，之前遇到啲唔如意，但之後又會畀我遇到啲幸福，所以先生第二個。」

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她最後還鼓勵一眾女性及單親媽媽︰「依家大家嘅生活條件都好咗，女仔嘅能力高咗，有一定嘅經濟條件，反而想搵嘅對象隨年齡增長，有啲結咗婚，競爭力會好大，僧多粥少未必會搵到啱嘅人。唔係單親媽媽想行呢條路，係大環境造成，做咩要將個大環境原因歸咎於自己，點解唔可以搵一班女仔出嚟我哋去enjoy下食餐好嘅，人生唔係淨係搵對象呢件事，如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」

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責任編輯︰王明芳