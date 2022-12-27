【非常阿媽】反對港女約兒子聖誕外出　未來奶奶來電訓斥︰撒旦邪靈先拍拖慶祝

▲ 有港女收到未來奶奶電話，被訓斥相約其兒子聖誕節出街拍拖，是撒旦邪靈的行為。

聖誕佳節不少情侶會外出甜蜜度過，但有港女在網上發文訴苦，稱今年本來首次與男友一同歡度聖誕節，怎料出發前卻接到男友媽媽來電，訓斥她相約其兒子在聖誕節外出，更直言聖誕節應該返教會慶祝，不應該拍拖，「係撒旦邪靈嘅人先會咁做」！

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該名港女在網上討論區Dcard以「男朋友呀媽冇（無）啦啦打嚟鬧我」為題發文，她表示今年是第一年與男朋友一齊過聖誕，並相約於平安夜到一家很受歡迎的餐廳共晉晚餐，需要提早一個月訂枱。

可是在當日早上，她滿心歡喜挑選服裝時，突然接到男友的媽媽來電，被訓斥為甚麼在聖誕節約她的兒子出街，「一嚟就開口鬧我問我做咩聖誕節要約佢個仔出街，我一頭問號咁答佢，因為要慶祝聖誕節。」怎料男友媽媽隨即發爛道︰

聖誕節慶祝嘅方法係翻（返）教會，唔會拍拖，呢啲慶祝方法係撒旦邪靈嘅人先會咁做。

港女聞言感到相當驚訝，她一直知道對方有宗教信仰，但男友自小學畢業後就沒有再返教會，沒想過與他第一年過聖誕會發生這種事，非常掃興。她其後補充，之後有向男友講述事件，男友著她不用理會。

網民︰問題在男友身上

網民紛紛留言表示，這個阿媽相當難搞，而且問題其實出於男友身上，「佢一定知道阿媽信教好著重呢啲嘢，但佢無諗過點解決」、「咁佢應該鬧自己個仔啦，男朋友冇同你講唔得閒」。網民又認為未結婚已經出現婆媳問題，建議她與男友盡快分手。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳