【靚太安樂窩】洋蔥式VS粟米式穿法　專家教保暖穿衣術應付氣溫急跌

▲ Columbia戶外裝備專家Sandy教大家保暖穿衣術及揀選保暖衣服技巧。

天氣寒冷，即使全身穿上厚衣物，都仍然感到「凍冰冰」? 今集《靚太安樂窩》請來Columbia戶外裝備專家Sandy教揀保暖內衣和羽絨秘訣，及時尚保暖穿衣術。

洋蔥式穿法

▲ 洋蔥式穿法。(曾嘉文攝)

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如同洋蔥式一樣，多層式穿搭。這種穿法適合溫差逐漸遞進或遞減的地方或情況，例如到外國、日韓地方行山或在郊區進行活動。可因溫度改變，而逐層脫下或逐層穿上。

內層 吸濕排汗的保暖內衣。 中層 毛衣、針織衫、長袖上衣，以鎖住暖空氣。如有需要， 可再加背心或外套。 外層 具防風保暖作用的羽絨外套或防水防風外套。

粟米式穿法

▲ 可因應需要增添冷帽、手套。(曾嘉文攝)

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重點是內薄外厚，這種穿法適合溫差變化較大的地區或情況。例如外國的冬天，室內大多設有暖氣設備，進入室內時只脫下一件便可，就可快速適應兩種不同的溫差。

內層 吸濕排汗的保暖內衣 中層 毛衣、針織衫、長袖上衣，以鎖住暖空氣 外層 防水防風厚身羽絨或夾棉外套

揀保暖內衣秘訣

1) 銀點反射科技：反射身體熱能、鎖暖

2) 厚度：所有衣服在所有物料及科技在同樣情況下，必定是愈厚愈暖，但要留意透氣度。例如在外國暖氣地方，或在香港乘搭交通工具時可能會感到焗促。如果室外活動較多，更要留意是否有排汗速乾功能

揀羽絨秘訣

▲ 羽絨具有銀點反射科技，鎖暖效果就更加強。

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1) 絨毛及羽毛比例：90/10比70/30更保暖，但沒有100/0。因為羽毛有助提高羽絨蓬鬆作用，從而鎖住暖空氣。

2) 蓬鬆度：一般以500, 600數字顯示，蓬鬆度愈高，所含空氣愈多，保暖性便愈好。以900度為例，則是保暖程度十分高的羽絨。

3) Heatseal科技/無縫熱封：針線的空間會讓羽絨流出，使用此科技可避免此問題。

4) 銀點反射科技：反射身體熱能，加強鎖暖。

5) 設計：長身兼有帽，插手口袋有絨毛，亦有助提升保暖度。

6) 防水功能：如在雪地或下雨天，可揀選有防水功能的羽絨，因為已沾濕的羽絨，就不能發揮保暖功效。

7) 回彈力：如果沒有產品資訊，可以做簡單測試。先可按下羽絨，再觀察回彈的時間，回彈愈快代表羽絨撐起力度較強，蓬鬆度較高。

護理羽絨

不要使用壓縮袋，因長時間擠壓會令羽絨蓬鬆度大減，甚至斷裂，影響保暖度。

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責任編緝：張懿慧