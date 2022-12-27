【家居意外】2歲女獨自玩耍遇電暖氈起火　輕聲求救僅哥哥聽懂救全家

▲ 2歲女獨自玩耍遇電暖氈起火，輕聲求救僅哥哥聽懂救全家。

天氣寒冷，使用電熱氈要注意！日前有一家四口的2歲女兒在電熱氈附近獨自玩耍時，電熱氈突然起火。女童細聲求救，家人也沒聽見。幸好其哥哥察覺，才救了全家性命。

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綜合内地媒體報道，事發於日前平安夜，安徽宣城一個四口家庭正在吃飯，其中2歲的女兒先吃完，到客廳的電熱氈附近獨自玩滑梯，剩下爸媽和哥哥繼續吃飯。突然，鋪在地上的電熱氈起火，火勢更迅速蔓延到旁邊的木櫃。女童發現後嚇呆，只看著火光發出微弱娃娃音喊「着火了」。可惜女童因年幼，發音不準且聲音微弱，家人都沒聽到。

隨後，女童再以微弱聲綫喊了一聲「着火了」，這時，只有正在低頭扒飯的哥哥察覺，看向女童問「怎麼了？」同時驚覺電熱氈起火，立即提醒父母上前滅火。父母即時跑向火源撲滅火苗，同時哥哥也衝向客廳，將自己擋在妹妹面前，隔開火源。

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事後，女童父親表示，哥哥平時跟妹妹關係非常好，這才第一時間聽見了她在呼喊求救，將這場意外化險爲夷。他不忘提醒網民，使用電熱氈時一定要注意完全。點擊大圖看更多網民反應：

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責任編輯：羅嘉欣