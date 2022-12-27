【久坐成病】35歲男子腰痛半年兼下半身無力　求醫證椎間盤突出骨科醫生揭3大元兇

隨著年紀增長，「椎間盤突出」是其中一種常見於都市人的痛症，此病更會對患者生活造成極大不便。有骨科醫生便分享一名35歲的男病患半年前開始出現腰痛與右邊下半身出現痠麻的情況，其後更出現無力症狀，即使食藥亦未能有改善，最終透過核磁共振檢查才發現，病因是椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓。

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據台灣傳媒報道，台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒指出，35歲的許先生透過核磁共振檢查，發現腰椎第四、五節椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓。一般來說，椎間盤突出的情形可經由藥物與復健等保守治療緩解症狀，但如無明顯改善且嚴重影響日常生活時，便會建議病患採取手術治療。而許先生經過「微創脊椎內窺鏡手術」後，亦大大改善不適情況。

至於患上「椎間盤突出」的原因，李宜軒表示常見有三方面，包括工作環境時常久坐、體重過重或長時間彎腰、搬重物者，較容易導致「椎間盤破裂突出」，導致神經受到壓迫，下肢就會出現痠、麻、痛與無力的情況。

在治療上，李宜軒指微創脊椎內窺鏡手術已逐漸成為現今脊椎手術的主流，醫師使用直徑不到1厘米的內窺鏡器械，可經皮下進入脊椎神經病患處，放大數十倍影像，透過最少的肌肉剝離與骨頭清除，便可將壓迫神經的椎間盤摘除。術後傷口只有約1厘米，且保留了絕大部分的正常脊椎結構，並有效降低出血量，使病人預後良好，同時也達到最快的恢復。

李宜軒提醒，椎間盤突出若未及時治療，恐惡化致跛行、雙腳無力與不可逆的脊髓神經病變，因此若保守治療於1至3個月內未有明顯改善的話，切莫耽擱手術治療的黃金期。

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責任編輯：羅嘉欣