【缺德家長】港媽滑梯旁換尿片一地糞便　無辜母子衫鞋沾「黃金」斥無公德心

▲ 有缺德家長在九龍公園滑梯旁為孩子換尿片，致一地糞便。

公德心很重要！有港媽帶同兒子去九龍公園玩，殊不知遇缺德家長滑梯旁為BB換片留下糞便，令遊人衫鞋沾上大便，污糟之時又播毒，非常噁心！無辜中招的媽媽在網上投稿訴說此事，希望涉事的家長注意，提醒該媽媽要有公德心，身教重於言教！

滑梯旁換尿片留糞便

有港媽於12月10日向facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，述說在九龍公園「中晒黃金」的經歷，她於9日（星期五）黃昏時段帶同兒子去九龍公園遊樂場玩，玩了十多分鐘很開心，直至兒子去瀡滑梯。

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港媽表示當時突然有兩位女孩來提醒他們：「你哋要小心條滑梯同附近嘅位置啊」，港媽追問原因，女孩就指出那邊有糞便很污糟，

啱啱有個小朋友喺嗰個位置換片，嗰位媽媽換片嗰吓唔小心掉咗好多糞便喺度。

白衫沾大便及踩屎

由於當時天黑，玩耍時沒有太為意周圍環境，港媽聽完女孩提醒心知不妙，發現地下有異物反光是糞便污漬，即刻檢查兒子有否碰到，發現已弄污糟。

點知我哋鞋底中晒招，我仔成套白色衫後面都係「黃金」，要即刻去附近商場處理。

糟殃的港媽很氣憤，身為媽媽的她，明白有時情況不許可下，或會急需在公眾地方為孩子換尿片，可是，她有感哪裡換片不是重點，亦體諒換片控制不到或會不小心整污地方，而問題是事後要清潔好，

你可唔可以將心比心，有返啲公德心？換完片之後，可以抹返乾淨，即使唔係deep clean（深層清潔）都無問題，至少唔係成灘留喺度啦！

可知道，兒童遊樂場人來人往，很多小朋友玩耍，港媽斥責換片留污漬的家長，如果見到有關文章，只想提醒一句「身教重於言教」，亦指出當天其缺德惡行摧毀了她跟兒子的親子活動。

自己作為家長都唔為其他小朋友設想，完全不可理喻！

網民斥缺德家長做法離譜

網民紛紛斥責家長沒公德心，其做法過分，有網民難以理解，提及正常人都不會在遊樂場換片，加上九龍公園設施完善，知道如此大的公園會有育嬰室，再者12月初當天應是寒冷，露天換片隨時「凍親」小朋友。更多網民留言見下圖︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登。

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責任編輯︰顏紫燕