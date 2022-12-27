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【張敬軒確診】5場演唱會延期　延期及退款安排兩星期內公布

社會 12:27 2022/12/27

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張敬軒初步確診新型冠狀病毒感染。（資料圖片）

英皇娛樂表示，因張敬軒初步確診新型冠狀病毒感染，現張敬軒按相關防疫規定正接受隔離。就原定於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉辦之「Revisit張敬軒演唱會」，2022年12月27日、12月30日、12月31日、2023年1月1日及2023年1月2日（共5場）場次，主辦方將延期舉辦。

發言人稱，已購票觀眾請保留相關場次門票﹙必須連同票根﹚，密切留意英皇娛樂官方網站、Facebook及Instagram平台，相關的後續延期及退款安排將儘快於兩星期內公佈。

主辦方英皇娛樂集團及張敬軒對是次突發事件對已購票觀眾帶來之不便深感抱歉，希望張敬軒能儘快康復並能與各位樂迷及觀眾見面。

如有任何查詢，請於辦公時間（星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外）致電英皇娛樂演唱會熱線（852）28354035，亦可電郵至concert3@emperorgroup.com。

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記者：黃穎津

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