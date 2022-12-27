【帝女花】白雪仙罕有現身紀念音樂會　馮寶寶專程留港欣賞

▲ 港樂名指揮廖國敏跟白雪仙合照。

香港管弦樂團（港樂)與桃花源粵劇工作舍合作的「落花滿天• 管弦光影之旅」音樂會，已於聖誕節前圓滿演出兩日三場，《帝女花》靈魂人物仙姐（白雪仙）亦罕見現身欣賞。

仙姐在前特首林鄭月娥陪伴下出現，全場哄動，觀眾熱情高叫仙姐並舉機拍攝，仙姐亦友善的報以微笑並揮手致意。

其他出席嘉賓有馮寶寶、林家棟、王愛明、蘇孝良、倫永亮、高世章、何志平、周梁淑怡、馮素波、等，馮寶寶原定22號離港，亦為欣賞是次音樂會而特別延遲了一天。

▲ 總監陳善之（後左二）邀仙姐出席。

音樂會首次融合粵劇戲曲與西樂作跨界演繹，作為紀念《帝女花》面世65周年，將任白此一經典名作以創新面貌展現出來。

邀請仙姐出席有段淵源，事緣監製陳善之與仙姐有深厚交情，某次閒談中，仙姐問起近況，阿Joe據實告之並送上宣傳單張，仙姐顯得很有興趣，同時又收到導演吳國亮的邀請信，在其侄阿聰同意下決定出席音樂會。

仙姐全場專注欣賞音樂會，雖沒有接受訪問，但興奮之情溢於言表，馮寶寶是任白睇住成長的後輩，她興奮表示音樂會完全做到將中西兩種文化融合，達至完美效果，實在難得；林家棟、周梁淑怡等亦表示音樂會相當成功，十分喜歡，是文化藝術的一次成功創新。

▲ 馮寶寶林家棟捧場

陳善之很高興各方反應良好，整個團隊一年多來付出的努力和心血，得到非常好的回報，他亦感謝香港管弦樂團的精彩演出，是次合作得到美滿成績。他透露桃花源粵劇工作舍正忙於新一個項目「水波浪影像節」，公開徵集短片創作，已邀請林家棟、高世章等出任評判。

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