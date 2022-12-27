【張敬軒演唱會】軒公確診無奈暫停演出　張敬軒餘下5場個唱延期將安排補場

張敬軒今年聖誕於會展舉行一連十一場REVISIT演唱會，昨晚（26日）到第六場之後，宣佈初步確診新型冠狀病毒感染，按相關防疫規定要馬上接受隔離。

所以大會今日公布原定於香港會議展覽中心舉辦之《Revisit張敬軒演唱會》2022年12月27、12月30、 12月31、 2023年1月1日及2023年1月2日（共5場）場次，將延期舉辦。

【張敬軒演唱會】「軒公開庫」即場送禮物 唱《First Love》熒幕顯示廣東話拼音歌詞

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英皇娛樂公告，今晚起已購票觀眾請保留相關場次門票（必須連同票根），密切留意英皇娛樂官方網站、Facebook及Instagram平台，相關的後續延期及退款安排將儘快於兩星期內公佈。主辦方英皇娛樂集團及張敬軒對是次突發事件為已購票觀眾帶來之不便深感抱歉，希望張敬軒先生能儘快康復並能與各位樂迷及觀眾見面。

昨晚為Boxing Day，張敬軒依然落力於舞台上演出，來到最後還因為觀眾的熱情，一共安歌三次，唱《無能為力》後，歌迷繼續叫安歌，又想送禮物，不過軒仔已不似之前一樣行近歌迷收禮，只遠遠問，「咩來㗎？咁似避孕丸？哈哈。多謝每一位朋友，我好開心呀今晚！

我剛剛先知原來今日係公眾假期補假呀？但係會展班同事都要休息啦，我都聲沙啦~~樂隊呢？走埋？哈哈。」觀眾叫他清唱，他再笑道，「不如出年又開啦...哎也唔會過來收禮物啦，其實我係唔掂得你哋禮物架，我冇載口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，重係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你地集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」

沒料到軒仔一語成籤，最終都要無奈暫停今次演出。希望他早日康復，演唱會總監馮貽柏表示，大會將盡力協調一切，以軒仔健康為先，同步協調場地日期之後，會盡快通知歌迷補場安排。