【張敬軒確診】IG親自答謝樂迷支持　承諾另擇日子再續旅程

▲ （張敬軒ig）

英皇娛樂表示，因張敬軒初步確診新型冠狀病毒感染，現張敬軒按相關防疫規定正接受隔離。就原定於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉辦之「Revisit張敬軒演唱會」，2022年12月27日、12月30日、12月31日、2023年1月1日及2023年1月2日（共5場）場次，主辦方將延期舉辦。詳情即看：【下一頁】

張敬軒在社交平台Instagram發文表示，對於餘下5場已經購票的觀眾感到「萬分抱歉」。他感謝觀眾的支持，亦知道有很多人遠道而來，「特登撲飛」，對辜負大家心意感到抱歉：

我會盡快養好身體，另擇日子再續呢一次嘅奇妙旅程。

他又對所有受影響的台前幕後各個單位、各界朋友致歉，感謝他們的包容與體諒。他亦多謝過去6場到場支持的朋友，並祝：

大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！

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記者：黃穎津