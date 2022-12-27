【啃老族】為讀醫重考9年靠父母供養　30歲男全職讀書被批逃避工作啃老

▲ 一名30歲男子為讀醫重考9年，靠父母供養。

做人有目標是好事，但如果一直堅持會連累家人，是否應該轉換跑道？有女網民在討論區發文，指哥哥為讀醫學系已重考第9年，但一直沒有成功，9年來全職讀書，生活靠父母供養，家人勸退時，哥哥就反應甚大，有網民就批評他逃避工作在「啃老」。

女網民於網上討論區Dcard以「哥哥重考第9年了」為題發文，提到哥哥原本在大學就讀企業管理學系，但在大學二年級時突然向父母提出希望可重考醫學系。樓主指，「理由是現在的科系唸得不開心之外，他覺得醫生才是待遇最好的工作」，並指哥哥當時自信地向父母承諾，只要報讀重考班一年便能考上，因此獲父母答應。

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沒想到這一考就考了9年，現在已經30歲，中間父母也有提議把原本的書讀完，但他不甘心的表示只差一點就能考上，還反駁家人︰「現在放棄就沒了，雖然現在沒收入，但只要考上後那就是加倍回收。」而女網民都曾勸喻過對方，但被對方指︰

他以後不要像我一樣在工廠輪班。

女網民亦有向雙親了解，媽媽指哥哥每日在早上8時起床，先去去補習班，然後晚上回家後再繼續讀書，直到晚上11時才去睡覺，作息習慣每日如是，「也沒見他有甚麼偷懶行為或是裝認真其實是啃老的樣子，但就是考不上」。家人雖然感到無奈，但亦沒有辦法，樓主續指，自己的家是做小生意，所以家境還好，這幾年亦供哥哥全職讀書。

而網民就留言，有人認為樓主哥哥應堅持，並指「加油，我們系最老的新生紀錄是60多歲考上的。但人家是退休後閒閒沒事考上來唸的」、「雖然大家一直勸退，不過這種通常考上了，全部人的態度都會180度大轉，會完全忘記重考多年的事情」等。

另有網民認為他要放棄，或者用半工讀的形式，「他只是逃避工作在啃老而已，這種溝通無解 只能請他去諮商」、「建議可以告訴他，面對人生真的要放下活」、「個人建議，會上的三年內一定會上，考超過的我建議半讀書半重考」、「人生都在原地踏步那沒有比較划算，的確考上後又通過國考當醫師名聲好聽」。

點擊下圖看網民留言：

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責任編輯︰王明芳