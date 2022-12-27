【智商排名】全球最聰明國家地區排名出爐　港人IQ低過伊朗人究竟排第幾？

▲ 全球IQ最高國家地區排名出爐，港人平均智商比伊朗人低。

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」繼今年5月後，再公布全球國家地區最新智商測試排名，總共有108個國家地區參與。結果依然是亞洲人天下，原本排第1的台灣，被兩個亞洲國家趕過，跌落第3；而上次第6位的香港再度下跌，平均IQ低過中東國家伊朗。

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日韓排首兩位

在「Wiqtcom」公布的最新數據中，亞洲有6個國家地區躋身前10名，其中日本和南韓排頭兩位，平均智商分高達112.42和111.00，台灣則以110.97由榜首跌落第3位。

至於香港比上次下跌一級排第7，港人平均智商有110.37，僅次第6位110.43的伊朗。歐洲平均智商最高的是排名第4的中歐國家匈牙利，平均智商有110.92；其次是意大利110.55，比上次攀升3級至第5位。而第8至10位依次為塞爾維亞（109.61）、芬蘭（109.15）和越南（108.31）。

▲ Wiqtcom公布全球智商測試排名，日本榮登榜首。（Wiqtcom網頁截圖）

「Wiqtcom」曾表示，由於並非每個國家都有公民參加他們的智商測試，故結果難免有出入，未必能反映每個國家地區公民的真正平均智商，但仍能顯示到哪些國家擁有「最聰明的人口平均數」。

「Wiqtcom」於5月時又指出，由於台灣參與的測試人數較少，導致平均結果未必準確，若有更多人參與測驗，結果或許有不同；相對下，日本參與測驗的人數較多，數據結果可信性較高。

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責任編輯︰林綺玲