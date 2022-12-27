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【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝候選人鬥得難分難解　林敏驄+陳山聰奪視帝呼聲最高

娛樂 16:07 2022/12/27

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視帝之爭

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，今年視帝十強分別是陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤、黎耀祥、周嘉洛及丁子朗。

視帝十強候選人大部份都是好戲之人，可謂鬥得激烈，不過今年大熱門可謂陳山聰﹑林敏驄以及陳展鵬，而陳山聰及林敏驄更是奪視帝呼聲最高，可謂形成「雙聰之爭」！

【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝視后10強名單出爐　《下流上車族》成最多提名封「劇王」

最新影片推介：劉穎鏇專訪

陳山聰

憑《金宵大廈2》入圍視帝十強的陳山聰，此劇對於山聰而言甚有意義，當年他在《金宵大廈》不但首次擔正男主角，更首次入圍視帝最後五強。

今年再憑續集入圍，加上他今次更在《金宵2》一人分飾三角，難度甚高，表現備受讚賞，難怪不少人認為其奪得視帝寶座呼聲甚高，加上今年他共推出6套劇集出街，並獲15個提名，成績驕人。

早前他在《Yahoo! 搜尋人氣大獎2022》以及《AEG 娛樂人氣王2022》亦分別奪得「人氣電視男藝人」及「最喜愛男演員」獎項。

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林敏驄

首次拍劇的林敏驄憑《下流上車族》演「車總」一角而人氣急升，劇集贏盡收視及口碑，同時為他首度入圍視帝十強的提名。

劇中林敏驄罕有演繹認真一面，其中一幕與江美儀真情剖白內心戲，短短分半鐘的場口，展現超凡演技層次，又大晒喊功，場面催淚感人，獲觀眾激讚，全城力捧他為「民間視帝」，受歡迎程度不容惹少。

早前他在《Yahoo! 搜尋人氣大獎2022》奪得「人氣電視男角色」及《AEG 娛樂人氣王2022》亦奪得「人氣男演員」獎項。

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陳展鵬

已為視帝的陳展鵬在《超能使者》中演「阿鏈」表現亮眼，其中一幕他演繹精神崩潰的一面，被觀眾力讚大晒「視帝級演技」。

同時，加上劇中他有連場慘戲，絕對少點功力也不能，難怪被視為視帝「黑馬」，絕對有機會跑出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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