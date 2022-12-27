【施政報告】特首政策組明天成立　黃元山獲任組長已辭立法會議席

▲ 李家超表示，黃元山博士有多年從事政策研究工作的豐富經驗。（李家超Facebook截圖）

政府今日宣布，特首政策組將於明日正式成立，並委任立法會議員黃元山為組長，明日正式上任。黃元山已辭任立法會議席和團結香港基金的工作。

前中策組組長劉兆佳：黃元山是合適人選

港府中央政策組前「阿頭」劉兆佳表示，黃元山是合適人選，最重是他能夠展示親和力，能吸納人專家、學者等人才，加入政策組。作為政策組組長，黃元山要有宏觀視野，戰略頭腦，才能做好統籌組內、社會和政府的工作。

劉兆佳指出，現時國際形勢變化，國家的發展，對香港的未來更加重要；至香港內部研究，由於政府角色加重，已改變過去小政府大市場，也要研究如何推動政策，提高市民幸福感和獲得感。

現年48歲的黃元山，本身亦是團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長，以及香港大學專業進修學院中國商業學院客席副教授。

他畢業於芝加哥大學經濟學系，後考獲耶魯大學國際關係所東亞研究碩士學位，以及香港大學公共行政學博士學位，亦先後在多家國際金融機構工作，包括瑞銀倫敦總部執行董事和英國蘇格蘭皇家銀行董事總經理。



黃元山過去曾出任多項公職，包括金融發展局董事局成員、市區重建局董事局成員、城市規劃委員會成員，以及前土地供應專責小組成員等。

特首李家超在《施政報告》提出，要提高香港的治理水平，需要由「治理能力」和「治理效能」着手，成立特首政策組是其中重要一環，以提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。

李家超表示︰「黃元山博士有多年從事政策研究工作的豐富經驗。他任職智庫領導層時，與國家的高端智庫緊密合作和溝通，關注和熟悉國家發展。他亦曾任職跨國金融機構高層，在全球不同的金融中心工作。他有國家大局思維，又關注國際形勢，是特首政策組組長的合適人選。」

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責任編輯：關景騰