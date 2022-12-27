【入境政策】日本周五起要求內地旅客進行入境檢測　確診需隔離7天

▲ 日本周五起要求內地抵港旅客進行入境檢測 (資料圖片)

國家衛健委昨晚公布，將新冠感染改為「乙類乙管」，感染者不再實行隔離措施，入境人士只需出示48小時核酸檢測等政策，會根據國際疫情形勢有序恢復中國公布出境旅遊。

日本放送協會（NHK）報道，首相岸田文雄今（27日）表示， 為應對新冠病毒感染的疫情在中國迅速蔓延，將從本港時間周五（30日）起對從中國入境的人員採取入境時檢查等緊急邊境措施。 岸田文雄指，所有來自中國大陸的旅客，以及7天內有過中國大陸旅行經歷的人員，入境時都會進行檢測，原則上會採取7天的隔離措施。為了確保徹底的出入境檢查，我們將限制未來連接日本和中國的航班數量。



岸田文雄表示， 雖然有信息表明感染在中國大陸迅速蔓延，但很難掌握詳細情況，例如中央與地方政府之間、政府與民間之間的信息差異很大. 然而，焦慮情緒正在增長。鑑於這種情況，決定採取臨時特別措施。

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責任編輯：陳展棋

