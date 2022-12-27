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【缺德街坊】大埔富蝶邨有人持續倒湯渣落樓　何永賢稱已安排特別任務隊偵查

社會 15:34 2022/12/27

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何永賢表示，房署對事件相當關注，已安排特別任務隊進行偵查。（資料圖片）

大埔富蝶邨早前有居民於網上發文投訴，稱樓上住客經常將湯渣倒出窗外，造成環境衞生問題。房屋局局長何永賢今日（27日）表示，房署對事件相當關注，已安排特別任務隊進行偵查，並加強巡邏和清潔等，強調房署應對有關問題絕不手軟，會作扣分懲處。

有富蝶邨居民本月初於社交平台群組發帖文，稱樓上住客半年前開始將湯渣倒下樓，曾向保安投訴，管理處亦曾張貼通告，但未能阻止有關情況再次發生，單在月初已發生兩次倒湯渣事件，即使長期關閉廚房窗戶，湯汁仍經常落在她的窗邊。

何永賢今於社交平台表示，對富蝶邨有居民受樓上倒湯渣的缺乏公德行為影響，房署對事件相當關注，並已與受影響戶主聯絡，又立刻安排特別任務隊進行偵查，同時加強巡邏和清潔、張貼通告等。她批評，高空擲物的行為十分缺德，不止影響樓下住戶，造成環境衞生問題，更可能造成意外與危險，或會被檢控與判監。

她強調，房署應對有關問題亦絕不手軟，會作扣分懲處，其中高空拋擲破壞環境衞生的物件會扣7分；高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，會扣15分。她提醒，公屋住戶在兩年內被扣16分，將被終止租約，收回公屋。

網民大呻湯汁經常落在她的窗邊。（網上影片截圖）

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責任編輯：黃悅晴

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