【膠袋徵費】新收費周六生效　3類食品可獲豁免收費

▲ 塑膠購物袋新收費12月31日起實施。（資料圖片）

環境保護署今日（27日）提醒零售業界及市民，塑膠購物袋新收費12月31日起實施。具體措施包括：

每個塑膠購物袋的收費由現時最低0.5元提高至最低1元

取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免

收緊有關食品的豁免：只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易1個免費袋為基本原則。（如首個免費膠袋未能盛載所有食品、只用一個膠袋可能會令膠袋破損，或把多種食品放在同一免費膠袋會令食品的品質受損，則可額外提供一個或多個免費膠袋。）

新收費實施後，須收取或獲豁免膠袋收費的食品例子見下圖。

為免生疑問，隨服務提供的膠袋（例如常用於診所讓病人帶走醫生診症後處方藥物的膠袋）由於不涉及以零售方式出售貨品，根據現行安排繼續毋須收費，不受措施影響。

計劃落實後首個月，對於未有遵守優化措施的商戶，環保署會先作口頭警告，如有關商戶未有糾正違規行為，環保署會採取執法行動。由明年1月31日起，一旦發現商戶有違規情況，環保署在採取執法行動前將不會再作警告。

政府發言人呼籲零售業界盡量避免讓顧客自取塑膠購物袋和避免主動向顧客提供要付費的塑膠購物袋。市民亦應培養自備購物袋的習慣，從源頭減廢。

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責任編輯：陳梓蔚