【香港腳】20歲女「香港腳」上臉　滿臉紅疹痕癢揭一原因所致

▲ 20歲女「香港腳」上臉！滿臉紅疹痕癢，揭一原因所致。

並非只有腳部才有機會患「香港腳」！近日，一名20歲女子臉上不斷長出紅色小痘，痕癢難耐，求醫竟證實她的臉部患「香港腳」，更揭出一個原因導致真菌上臉。

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綜合内地媒體報道，廣西一名20歲女子近日臉上不斷爆痘、出紅疹。起初以為是作息及飲食問題導致青春痘爆發，惟調整狀態後，情況並無改善，紅疹更愈來愈多且異常瘙癢。女子無奈求醫，經醫生診斷，她的臉部患上了俗稱足癬的「香港腳」。

疑因「吸貓」導致真菌上臉

在負責醫生、廣西民族醫院皮膚性病科周星的細問之下，懷疑女子病情是與家中養的貓有關。據悉，女子飼養的貓喜歡蹲在她的腳邊，當她把貓抱近臉龐親暱，就有機會導致足癬真菌從腳部傳染到臉部。醫生表示，足癬是臨床上常見的皮膚疾病，居住環境、職業、季節、氣溫等都是誘發足癬的常見原因。

預防「香港腳」方法

皮膚科專科醫生林旭強曾接受TOPick訪問時舉例「香港腳」症狀，包括︰痕癢、脫皮、紅疹、水泡。徵狀有機會持續數天、數星期甚至數個月不等，因人而異。另外，香港氣候潮濕，腳部皮膚也可因長期潮濕而導致腳臭、細菌感染，如紅腫、痛楚，甚至滲出膿液，較嚴重的感染可引發皮膚潰瘍或蜂窩組織炎。

醫生建議可循以下方法，預防「香港腳」︰

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責任編輯：羅嘉欣