【有種好男人】陳庭欣公開美腿養成秘訣　葉蒨文自揭「求愛Signal」命中率高

TVB《有種好男人》在昨晚（12月26日）首播，劇情講述冷静機警兼身手不凡的楊日正（馬德鐘飾），經夏中秋（徐榮飾）游說加入保安公司，成為保鑣團隊主管，並貼身保護城中富豪蔣定天（張國強KK飾）。

日正表面看似愛情事業兩得意，但抱持「不婚主義」的他，因多番迴避女友譚麗欣Yan（陳庭欣飾）求婚暗示而令二人感情漸生暗湧……同時，背景成疑的游子澄Charlie（李佳芯飾）先後現身日正及定天附近，動機成疑……

分享保護美腿心得

本集焦點落在陳庭欣（Toby）身上，事關她飾演的角色Yan既溫柔體貼又懂情趣，當中一幕為引誘專注辦公事的日正，身穿白色恤衫的她以「無下裝」狀態將美腿橫跨對方身上，並嬌嗔謂：「我睇你專注得幾耐。」難怪網民睇到嘩嘩聲！

對於該幕演出，熱愛滑水的Toby自嘲遴迍，並透露美腿因而多番撞瘀；雖然保護美腿經常失手，但在保養方面Toby絕對落足心機：「我每日早晚都會搽Body Lotion，依家懶啲就一星期操一日Leg day，每次做3、４組深蹲同提腿動作，每組20吓，都辛苦架。」

談到劇中經常「心心眼」冧日正，Toby笑道：「對住馬神（馬德鐘）個個都心心眼啦。」問到私下可是一名嬌嗲女友？她笑稱一時時，並謂不會刻意對男友娃娃音：「因為好難頂，把聲會好刺耳，反而我會用『卡通聲』同啲雀講嘢，Shabu Shabu（指家中鸚鵡）都學咗我啲聲，好可愛。」

零包袱唔介意扮醜

昨晚另一焦點，是西服店售貨員區嘉妮Jennifer（葉蒨文飾）於試身室跪地兼「零距離」為蔣定天度身，其間仲向對方咬耳仔調情，搞到人夫蔣定天心癢癢。

對此，演過不少「小三」及「姣精」角色的葉蒨文（Sophie）稱，拍攝時已少了緊張和尷尬，加上張國強好人不時跟她開玩笑，令現場氣氛非常輕鬆，她續道：「今次狀態投入咗，希望出到嚟個效果好睇啦！」

問現實中會否對心儀對象如此「進擊」？Sophie自言私下傻傻哋冇乜包袱，在異性面前不介意醜化自己扮鬼扮馬之餘，更會直話直說。

如遇到有好感的男仔，Sophie笑言會發放「Signal」吸引對方主動出擊：「我唔會主動約鍾意嘅人，但通常會成功令對方主動約我。」