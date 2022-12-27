【喜事變憾事】新人結婚酒店豪擺十幾圍　一個原因冇人敢去場面極冷清

▲ 疫情時期，擺酒冇人敢嚟。

結婚是人生大事，新人大排筵席當然想與親友盡興，但內地山西一對新人於酒店豪擺十幾圍酒席，但前來的賓客只有寥寥數人，場面冷清，而箇中原因令人心酸。

網上流傳當晚婚禮的冷清場面，從照片所見，枱上已放置各樣美味菜式，餐具及飲品都應有盡有，但桌上空無一人，非常冷清。

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而到場的賓客就透露，場面冷清原因與內地的新冠疫情有關，「不少人都害怕染疫不敢到場，這種特殊時期能參加酒席的，都是硬着頭皮趕來的，屬實很無奈」。

▲ 婚宴場面冷清。（網上圖片）

而內地媒體引述賓客指出，該對新人不願改婚期，非要親戚朋友前來參加酒席不可，結果數十圍酒席都浪費了，「陰性的不敢來，陽性的起不來，這個時候擺酒席就是錢花了，面子沒掙着」。

對此不少網民都批評，在這個非常時期，新人為己為人都應該延遲婚禮和擺酒，「為了自己和別人，都應該選擇延期！」、「在特殊時期特殊辦理，為啥要這樣鋪張浪費？」、「如果覺得結婚日期不能改，可以縮減酒席，先把婚禮儀式辦了，再把欠大家的酒以後補上，也會比現在這樣要好看！」。

但也有網民指出長輩或成為阻力，「說能改的都是年輕一輩的吧，老一輩的會把生辰八字出生時間這些，都拿給懂行的風水佬算出一個好日子，黃道吉日懂不懂？」。

▲ 成枱餸，唔知可以點處理。（網上圖片）

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責任編輯︰王明芳