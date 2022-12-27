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【明星豪宅】劉嘉玲開聖誕派對騷2億複式豪宅　奢華大宅仿如藝術館

娛樂 17:04 2022/12/27

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

劉嘉玲的豪宅十足「藝術館」，充滿氣派。

昨日（12月26日）為Boxing Day「拆禮物」大日子，向來好客的劉嘉玲邀請朋友到其大宅開P，更於社交平台上載數張照片，當中留言道：「Happy Boxing Day  #boxday #christmas #holiday」。嘉玲姐展示其位處中半山、市值約2億元的梅苑（May Tower）複式豪宅，典雅復古風猶如博物館般，令網民豔羨又驚嘆！

劉嘉玲的大宅客廳以深紅色為主調，加上以聖誕花及裝飾作點綴，令屋內充滿聖誕氣氛。

只見嘉玲於仿壁爐前「打卡」拍照，另一張相片的角度由大宅上層往下拍，只見客廳空間感十足，擺滿幾張梳化，至於飯廳那邊，放了一張可供8-10人用餐的的餐桌，十足一個「私人會所」，方便嘉玲姐招待親友。

【豪宅曝光】劉嘉玲宴請老友寓所做冬　嘉玲姐半山複式豪宅曝光【多圖】

劉嘉玲於仿壁爐前打卡。（取自instagram）

日前，劉嘉玲於大宅樓梯轉角位放置一棵約2米高的聖誕樹，足見其豪宅十分寬敞。

網民看過大宅的相片，均紛紛留言大讚，當中包括：「嘉玲姐家怖置的好華麗喔。」、「靚到爆」、「Amazing decor beautiful house」和「Such good sense of taste. Wonderful home」。

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張叔平負責設計

在圈中人緣極佳又好客的劉嘉玲，常邀請藝人、名媛好友回家作客，章子怡、周汶錡、上山詩鈉、金燕玲、鍾鎮濤夫婦、杜德偉夫婦、葉童夫婦等也是座上客。

因此，其豪宅內部環境不時被曝光，無論裝修、傢俱及古董擺設均走歐陸復古風格，部分傢俱則富老上海格調，中西合璧盡顯奢華，仿如《花樣年華》的拍攝場景般，如此華麗的裝潢由好友兼著名電影美術指導張叔平負責設計。

客廳放置了大花絨面梳化、水晶吊燈、座檯、仿壁爐等，周圍陳列滿價值不菲的裝飾及收藏品，充滿氣派，另外更擺放不少嘉玲的生活照。

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【明星豪宅】劉嘉玲素顏騷自拍　豪宅庭院曝光有魚池兼藝術品　

賞盡維港靚景

樓梯通往二樓設宴的飯廳，採用了墨綠色窗框設計，牆上高掛多個鹿頭裝飾，飯廳同樣吊著巨型水晶燈，格調十足。

至於偏廳則放置了金黃色梳化，後面設有落地大鏡子增加空間感，旁邊更放著一幅其肖像油畫，畫得非常神似。

而露台景觀飽覽中環靚景，俯瞰香港的商業樞紐及維多利亞港。露台更以通花欄柵配以翠綠植物的畫作圍繞，配上懷舊味十足的戶外桌椅，有如回到70、80年代的露天茶座的感覺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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