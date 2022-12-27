【家庭悲劇】單親媽媽抑鬱自殺亡　1歲兒伴屍3日脫水雙雙離世

▲ 一名單親媽媽抑鬱自殺去世，其1歲兒子伴母屍3日後，也因脫水離世。

單親父母要肩負雙親的責任，獨自養育孩子，壓力可想而知。英國一名單親媽媽抑鬱自殺去世，其1歲兒子伴母屍3日後，也因脫水離世。母子雙亡的悲劇，令人惋惜。

據英國《每日郵報》報道，來自坎布里亞郡（Cumbria）的27歲單親媽媽Natalie Kane於去年12月24日聖誕節當天結束自己生命，而她年僅1歲的兒子Harry，就在媽媽離世幾天後因脫水而死去。Natalie的35歲好友Stacey Hackett在她逝世一周年，講述摯友離開前的經歷，直言「我永遠不會忘記失去他們倆」。

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媽媽患上抑鬱症

Stacey去年計劃與Natalie母子一起過聖誕節，甚至已一起外出購物準備，Natalie原應允會在聖誕節當日到Stacey家，可是她最終爽約。Stacey對於她的舉動不感奇怪，想到她因抑鬱症的關係，可能需要一些安靜的時間，因此她認為最好不要給對方壓力，也就沒打擾她。

她以為當好友準備好時，自然會在一兩天內跟她聯絡，直至12月29日母子未有消息，她開始擔心，並與另一位朋友相約翌日到訪Natalie家。只是當時Stacey根本不知道，好友已於12月24日平安夜不幸自殺離世。

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兒子遺體旁有聖誕禮物

12月30日，社會福利機構的人員比Stacey與朋友早一步登門造訪，發現有異後報警。警方到場後，在客廳找到Natalie的遺體，至於1歲的Harry則伏屍於浴室，旁邊還有未拆的聖誕禮物。當局為男童驗屍後，認為他可能在母親去世後存活了2至3天，最終死於脫水。

Stacey透露，Natalie曾遭受家暴及染上毒癮，不過自Harry於2020年10月出生後，她的生活便出現翻天覆地的變化。她一直盡力做一位好媽媽，並非常期待與Harry度過聖誕節。Stacey想到14個月大的Harry在媽媽死後不斷哭泣，沒人來救他，就感到心痛。

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責任編輯︰王明芳