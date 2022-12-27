【全家確診】一家四口移居上海大半年終失守‎　吳尊染疫重症勸發燒發冷勿沖涼

▲ 吳尊曾大讚上海防疫做得好，一家移居當地大半年失守‎確診了。

內地疫情爆發，就連移居上海的吳尊一家四口不能倖免齊確診。吳尊今年3月底舉家移居上海，即遇上海爆疫及封城，不過，吳尊未受打擊，更大讚內地防疫措施做得好。移居約9個月後，吳尊一家四口終於失守，他‎慶幸小朋友病況輕微，而屬重症的吳尊，公開勸確診者發燒發冷勿沖涼。

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讚內地封城令人安心

有「汶萊王子」之稱的藝人吳尊，跟太太林麗吟2004年結婚，現時育有12歲大女吳欣怡（Nei Nei）和9歲細仔吳鑫樂（Max）。為方便工作，加上希望子女在內地學好中文，吳尊於本年3月底舉家移居上海。即使當時遇上海爆疫及封城，吳尊卻依然展示正能量，大讚內地防疫措施做得好，相信封城會令他感到安心。

其後，吳尊一家街坊look踢拖落樓做核酸檢測時，與檢疫人員合照，更將照片在網上分享，大讚「有你們真好，致敬」。

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一家確診要停工

吳尊在內地很吃香，工作不斷，然而昨日（26日）吳尊在微博上傳了影片，表示一家四口早前全部確診，他更表示突然確診壓力很大，因為很多工作要被取消，真辛苦。

▲ 吳尊跟仔女做核酸，曾跟檢疫人員合照。（微博圖片）

在影片中，吳尊做了多次快測展示陽性染疫，亦一手拿起他跟太太及子女4人的快測棒，表示「果然這一次輪到我們了，4個人都陽了」。第6天之時，太太及仔女快測均轉陰，吳尊在第7天平安夜那晚轉陰，他表示幸好小朋友的病症不似他般嚴重。

我是陽之後算辛苦的那位了，什麼症狀都有，發高燒、發冷、肌肉刺痛、喉嚨痛、頭痛、咳嗽、失眠……也不知道什麼時候會好。4天的奮鬥，第5-6天突然好許多。

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勸發燒發冷勿沖涼成疑

吳尊在影片中聲沙沙地坦承「真的被新冠打倒了！真不容易，尤其是一家在一起的」，不過，他依然保持正能量，覺得無論發生甚麼事都要往好的方向去想，要堅強、調整好心態，並要有耐性，因為有數天可能會很難受，捱過就好了。

此外，吳尊以過來人分享經驗之談，大多數的抗病康復貼士都算正路，包括多喝水尤其暖水、吃多些富營養食物、補充維他命等。不過，他語重心長地說不要洗澡則備受質疑，此貼士屬吳尊個人感受，在影片字幕加上「親身經歷洗澡後更難受」字眼，「因為我覺得假如你身體在發冷發熱的時候，假如去洗澡會更糟」，勸說染疫者要忍耐一點。

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責任編輯︰王明芳