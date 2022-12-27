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【食用安全】港男買魚驚見「生殖器官」　網民大嗌好驚︰男人最痛

食用安全 19:12 2022/12/27

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

網民在街市見到有魚檔正在售賣一條模樣奇特、呈鮮紅色的「不明物體」，形似男性生殖器官。

有網民日前發文表示，在街市見到有魚檔售賣一條模樣奇特、呈鮮紅色的「不明物體」，由於形狀甚似男性生殖器官，引起了網民猜測，甚至有人見到說「想嘔」和「好驚」，究竟這條「不明物體」是何物？

最新影片推介：

該網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，打趣地稱魚檔「老闆割咗條嘢賣」，之後回復説明「呢個係正常嘢嚟㗎，魚扣啊，唔好諗得咁複雜」。最終他沒有買下魚扣，而是買了海蝦。從圖片可見，該魚扣呈條狀，比成年人手掌長，約有數指寬，通體鮮紅，表面帶橫向皺摺而滑溜，一端絳紅渾圓，而另一端就呈淡粉色及有皺摺。

    點擊圖片放大
  • 最終該網民沒有買下魚扣，而是買了海蝦。（圖自fb群組） ​​​​​

帖文引來網民熱議，有網民指出，該物體是「魚扣」，即魚的胃部，爽口彈牙，有多種烹調方法，清蒸、爆炒都相當美味；亦有網民認為該魚扣模樣怪異，無論顏色及形狀大小都與平時見到的大相徑庭，形似男性生殖器官。

點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
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香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時解釋，每一個魚扣的形狀都不同，有方形、扁形。該魚扣形狀奇特應為石斑魚的魚扣，有時經過冷凍會縮小變成條狀，但一般很少呈鮮紅色，以白色居多。

魚扣一般售幾十元，魚檔老闆會先雪藏起來，儲夠2、3個再同時賣出。亦很人少會買來烹煮，一般會同時買幾個與鵝掌、鮑魚或者冬菇、花膠一起吃，味道很滋味，爽口彈牙，對身體也有益處。但如果尿酸過高的人士則不宜進食，因爲魚扣為魚的胃部，屬於内臟，尿酸、嘌呤過高會對痛風產生極大影響。

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責任編輯：羅嘉欣

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