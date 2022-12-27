【復常之路】內地通關在即　江玉歡倡全撤599章防疫限制

▲ 江玉歡建議，全撤599章防疫限制。（資料圖片）

內地由明年1月8日起，不再對入境人員採取檢疫傳染病管理措施。港府亦正制定相關政策，目標明年1月中前落實逐步、有序、全面通關。立法會議員江玉歡表示，港府應跟隨中央防疫新方向。

江玉歡今早（27日）接受電台訪問時表示，香港的情況已不再緊急，政府應該全面撤銷《預防及控制疾病條例》（第599章）下的所有防疫限制，包括廢除「限聚令」、「疫苗通行證」及「口罩令」等。她又指出，民意民情此時比一切都重要，希望政府當局察悉民情，早日調整步伐，帶領香港市民走上復常的快道。

通關方面，醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，香港遲早毋須隔離患者，當香港與內地全面通關，如果能夠在入境本港時，有檢測是好事。林哲玄表示，對內地來港人士，有疫苗接種要求是好事，兩針疫苗是基礎。

至於是否要有熔斷機制，他指出，有需要有應變的措施，尤其是當出現驚人輸入數字時，但相關措施要再討論，因為目前很難估計變化。他又指，相信與內地通關後對本地疫情影響不大。

民建聯立法會議員梁熙表示，為應付一通關就出現的大量人流，應準備好通關後的配套。

民建聯立法會議員陳恒鑌則認為，通關是所有市民共同願望，希望不要開倒車。

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責任編輯：趙居逸