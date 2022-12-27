【最新疫情】今增18,626宗確診多53人死亡　輸入個案佔990宗創新高

▲ （陳國峰攝）

本港今（27日）新增18,626宗確診，連續兩日回落，其中本地感染佔17,636宗，990宗為輸入個案。另再多53名患者死亡。

990宗檢測陽性輸入個案中，627宗涉及機場檢測樣本、260宗涉及第1至3日樣本，餘下103宗涉及第4至7日樣本。

院舍方面，新增32間安老院舍共呈報51名院友及6名員工確診；而21間殘疾共新增27名院友及10名員工確診。學校未有新增呈報個案。

醫管局表示，截至昨日有4,884名確診病人在公立醫院留醫，其中661名為新增確診病人；另新增呈報15名危殆及28名嚴重的確診病人，現時合共有171名危殆及202名嚴重的確診病人留醫，當中47名危殆病人正接受深切治療。過去一日有403確診病人康復，322名病人出院。現時急症醫院內科病床整體住用率約為116%。

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責任編輯：黃悅晴