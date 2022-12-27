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【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評

健康 17:58 2022/12/27

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男方遠睹芳容即甩底，港女嬲爆放相公審惹劣評。

適逢連續4天的聖誕公眾假期，不少單身男女均會趁此把握機會相約心儀的網友外出約會。有女網民昨天（26日）卻於網上苦呻，自己早前於交友App認識了一名男網友，並趁假期相約見面，豈料男方疑遠距離見到女方真容後，竟匆匆離去。慘被「放飛機」的女事主隨即於網上公開男方照片及公審其行為，不過，事件曝光後，事主非但不被同情，反遭網民一面倒討伐。

最新影片:

女網民昨天(26日)於「連登討論區」發文指，趁Boxing Day相約男子於朗豪坊「飲嘢」，惟對方到場後，只訊息問了女事主「著咩色衫之後」，懷疑不滿女方外表，不但沒有現身，更於交友平台「block咗」女方帳戶。女事主因此感到忿忿不平，更以「渣男」形容男方，隨後將男方的照片網上公開，更斥責對方沒有禮貌，留言指「其實唔啱可以講聲好簡單」、「唔合眼緣咪講聲」、「唔係佢冇品我根本唔會公開佢啲相」。對於有網民質疑自己的外貌，女事主強調自己絕對「行出嚟見得下人」、「冇照騙囉」。

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事件曝光後，隨即引發熱議。不過，罕見地一眾網民對女方非但沒有一絲同情，更群情洶湧一面倒指責女方行徑「小家」及「可怕」。不少人均形容「放飛機」實屬小事，認為女方過分小題大造。

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責任編輯：羅嘉欣

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