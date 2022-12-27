【肝硬化】30歲男身體不明瘀青揭患肝硬化　醫生：3種瘀青要注意

▲ 30歲男身體多瘀青揭患肝硬化，醫生提醒3種瘀青要注意。

身體出現不明瘀青要注意！一名30歲男子在沒有與人打架或碰撞到身體的情況下，身體仍出現許多瘀青，求醫驚揭患「肝硬化」。醫生提醒，身體出現不明瘀青且難消散，就要小心是肝臟問題。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在Facebook專頁分享個案。一名30歲男子因血便問題求醫檢查消化道，根據病歷，該名患者曾因打架導致消化道出血，而這次醫生觀察到患者手臂上有許多瘀青，於是追問是否又因打架導致。不過，患者否認與人打架，並且也提出疑問，因他發現自己除了血便問題外，身上確實愈來愈多不明瘀青。

血液檢查揭患「肝硬化」

陳醫生為患者深入檢查發現，他的其他身體部位也有很多小出血點。經過血液檢查，結果顯示他的凝血機能異常，所以，患者才會出現大腸出血、小便有血絲、身上瘀青多的情況。再做腹部超聲波後，證實有肝硬化情況。醫生表示，患者家人有乙型肝炎，而患者也是乙型肝炎帶原者，但他一直不知道，直至這次確診肝硬化出現表徵而發現。最後，患者被轉介到消化內科進行治療。

陳醫生又提醒，有3種瘀青需要注意，包括︰

莫名的瘀青︰不明原因造成、沒有任何外傷。

無法消退的瘀青︰常見瘀青約7至10天就應消退，若一直好不了則是警號。

範圍擴大、顏色怪異︰一般瘀青在消退時範圍會擴大、顏色變淺；若瘀青範圍擴大，顏色卻依舊很深，則要注意問題。

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責任編輯：羅嘉欣