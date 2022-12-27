【陳奕迅演唱會】Eason即場清唱《浮誇》　ERROR肥仔台下跳舞

陳奕迅的《Fear and Dreams》演唱會在昨晚（12月26日）進入第14晚，之前平安夜、聖誕節他都因節日觀眾不肯離場，再度安歌，在「Boxing Day」的演出，Eason在說話環節時，被觀眾熱情打動，即場清唱《浮誇》，歡呼聲叫喊聲核爆紅館。

昨晚說話位時，Eason先是把噴過的消毒紙巾，送給現場觀眾，大家叫他跑來跑去要小心，Eason笑道，「我會㗎啦，個台好貴㗎，所有嘅野都貴過我呀，除咗我把聲之外...哈哈哈。」觀眾即歡呼拍掌。

媽媽戴墨鏡跳舞

Eason詢問觀眾：「我真係好好奇，係第3隻歌，點解你哋要叫我名，我好想知。」觀眾大叫: 「掛住你呀」他答道，「我知啦，你哋有禮貌有家教，所以你哋叫：Eason…..唔係叫呀喂！哈哈。講到我個名，真係要多謝我父母改呢個名畀我，大家比啲掌聲我父母！雖然佢哋未必係到。媽咪噚晚有嚟，dance medley佢跳咗好耐，我媽好易認，佢戴住墨鏡跳舞，佢話啲燈好掁眼, 哈哈哈.....」

接著他又對歌迷說，「你話你睇25場，咁你聽晚戴黑超囉....等我睇下你會唔會俾人笑...哈哈。作為陳奕迅fans 係唔會驚畀人笑！我重驚無人笑我添！你即管笑！My God! It's full of stars...！」語畢，全場觀眾不停歡呼拍掌叫好。

清唱《浮誇》

Eason又以自己鼓勵大家，「好似跳舞咁，你哋都得㗎，我排舞時同dancers 跳 ，佢哋叫我做啲動作，我覺得自己好核突，哈哈，所以我排舞唔望鏡㗎，從來唔知自己跳成點，隻腳又粗額頭又闊，哈哈哈...但係既然我都做得，我鼓勵大家，一齊同我跳！記住！做任何事最緊要係有態度！記住！ 唔好唔型、唔好畀韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，佢哋個d 樣...」

然後他扮演出一個目瞪口呆樣子，全場觀眾即拍掌歡呼讚同，並大叫唱浮誇！唱浮誇！叫聲震裂紅館。Eason笑道: 「要有態度！但都係要低調...低調...哈哈。唱浮誇？條片係 Youtube呀，隨時上去睇啦。又推卻....唔得啦，我老啦。」

不過觀眾不肯罷休，仍是瘋狂大叫，Eason超搞笑道，「其實我唱得好差呀，其實我咪嘴㗎成個騷....」

觀眾卻並沒有放過他，繼續狂叫，終於打動到他：「好啦，好啦....老實講佢哋（樂隊）冇練㗎...有冇我隻cd呀？播出來比我對嘴啦，哈哈哈.... 算啦，既然你哋咁想聽，唉，Christmas Special 唱幾句啦 ….聽日話你聽，冇啦下，你班友！但係我依家唔唱，聽日點交待？個個拿住部電話係到拍，一陣又話我唱錯，我聽日又俾人話啦，死啦，點交待！哈哈哈。」

接著樂隊用一隻琴伴著他清唱了《浮誇》一小段，這份boxing day大禮，令觀眾開心到飛起。

最新影片推介：劉穎鏇專訪

再安歌唱《沙龍》

來到安歌環節，Eason揀了《還有甚麼可以送給你》，觀眾又再賴皮不肯離場，終於叫了15分鐘之後，Eason再度出場唱《沙龍》，令這聖誕每一位入場觀眾都滿載而歸，不過他亦同時宣布，明晚休息，12月28日已不再是聖誕節Special Day，演唱會會返回正常軌道。

在昨晚，周秀娜、郭嘉駿（193）及梁業（肥仔），湯令山及女朋友Moon等亦有來支持，肥仔更非常之投入及有態度，於快歌環節，跟著Eason舞步狂跳，幾乎即場已學齊Eason台上《重口味》及《打得火熱》所有舞步！

而193就因為怕自己高會影響後面觀眾，所以忍著於坐位上，不敢起身，相當之懂得體諒人。