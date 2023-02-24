【明星置業】林景程獲爸爸助圓上車夢　King無以為報：要慢慢還

▲ 林景程（King）感激爸爸力助上車。

上車是每個香港人夢寐以求的事，林景程（King）於TVB劇《香港愛情故事》飾演的地產經紀Henry曾說過「無論世界點變，樓市始終不變」，成功引起觀眾共鳴。

原來，林景程的爸爸恰巧亦從事過地產行業，林爸爸認為上車是必需的，他更力助林景程上車，愛子心切。

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愛情長跑

林景程於2021年跟圈外女友結婚，結束12年愛情長跑。

他透露：「斷斷續續跟她在一起都12年了。」二人曾經歷分手後再復出，「當時比較年輕，我有些脾氣，她亦有些脾氣，不太夾到的時候大家都舒服地放一放手，現時回想會是一次中途休息。」

入行初期，林景程曾不獲另一半支持，他憶述當時的心路歷程，「都辛苦的，因為身邊人不支持，特別是社會的普世價值一直都覺得很傻、很沒意思，當你繼續做的時候，身邊人不支持其實是很難頂的。我說過如果連你也不支持的話我很辛苦，之後她一直很支持，至今也很支持，結婚後更加支持。」

現時太太比他更關心其演藝發展，「很多時我忙於開工，未看到報導或演出時，她已Send給我看，比我還緊張。有時候我回家呻真的很累時，她回應我『你選的』。她令我很放心繼續在這條路上走。」

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寵物情緣

林景程自言是個很傳統的人，「有想過生BB，結婚這個動作亦是想有小朋友。我經常想做爸爸，恰巧時間上很忙，期待上天給我，當然我不會甚麼也不做。」

雖然暫未有兒女，但林景程與太太一起養了一隻寵物──熊仔鼠。

他謂：「養寵物對這段關係幫助了很多，我們會一起跟牠玩，很簡單的相處就已經很開心。很多謝熊仔鼠，有時我跟牠玩的時候，有種爸爸媽媽跟子女玩的感覺，某程度牠是幫了我們。」

他自嘲是一個很無趣的丈夫，「我不懂得去做一些浪漫的事，自覺做得不足，甚至很多時候做了比沒做還衰。如果我是她，我感覺到往後日子都不浪漫其實很辛苦，但我會嘗試去做。」

▲ 一家四口家庭照。（梁樂欣 攝）

父子情深

林景程的媽媽於他入行前因癌病逝世，家中剩下爸爸和哥哥，他謂：「一直也欠爸爸很多，要慢慢還。感謝他，他很厲害。其實我也想不到可以如何報答他，也不知道他需要甚麼。」

他形容爸爸是個內斂的人，在他需要置業時大力相助，「上車是一件很困擾的事，爸爸以前是做地產，所以便有個慨念覺得一定要上車。上車時，他便立即幫我處理了那困擾，絕對感受到（爸爸的愛）。」

他續說：「日常生活亦感受到，真的是無以為報。金錢上盡量一直去歸還，但情懷上是沒法報的，盡可能是在日常相處中去報答他。母愛、父愛都是偉大的，都是報不到的，無法量化或用任何方式去報答。最重要是有心。」

他坦言：「我從沒跟爸爸說過我愛他，但真的是愛他的，卻沒法說出口，可能因男人自尊心較強。我有次工作壓力很大，我抽搐地哭，爸爸看見後，拍拍我的膊頭，沒說甚麼。」男人之間，不用說太多，一切在心中。

一般而言，丈夫是太太與老爺、奶奶的中間人，不過林景程卻是由其太太成為父子間重要的中間人，「有時我想見爸爸，老婆便會用她作藉口。如果是我的話，他會說『不用啦不用啦』，但如果是我老婆的話，他便OK，變相我是靠老婆跟爸爸維繫關係。」

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身兼多職

同時兼任物理治療師和演員的林景程事業發展順利，問到會否專注於一份工作上？他笑言：「小朋友才要選擇，我兩樣都要，時間上許可的話會盡量遷就，暫時兩樣也不想放棄，盡力做。」

已為人夫的他工作量愈來愈多，他說：「婚後返物理治療的時間長了很多，不是因為我演戲的時間少了，偷了睡覺、休息時間，結婚後需要賺更多錢，工作上需要勤力一點，讓家人舒服一點。」

他感慨道：「以前會覺得足夠便可，不用想太多，但現在便需要想未來，當然來到我這種年紀才想未來已很遲了，早些想是應該的，但我就衰到結婚之後才去想，想彌補返經濟上，以前冇賺過的錢。再勤力點，用時間換金錢，相信再遲些就是時間換走我的健康。盡量嘗試去平衡休息時間，星期日盡量不上班，用那天來休息。」

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追夢之路

談到追夢，林景程坦言要看Timing，「如果現在才起步的話，到了這個年紀，人人也不支持加上社會價值覺得是傻，即使我想但亦會放棄。當時的年紀覺得還有時間可去試，是很辛苦的，但真的很喜歡。現在則會在喜歡之外也有理性分析。」

他從沒有後悔過追夢，「起碼選這條路我不會後悔。我不會說我所有的選擇都選得好，但即使現在的我回到過去，可能也會作出同一選擇。那個選擇就是那階段的我，經過分析後作出的最好選擇。如果以上帝視覺去看過去其實沒有太多意思。現在的我想所有事都不會有後悔的選擇出現。」

他希望可以維持到很久，「以這種方式演戲且繼續處理物理治療的事情，這是我夢寐以求的生活。現在最基本就是維持演戲和物理治療的生活。」

記者：梁樂欣

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