【注意保暖】寒流來襲出現失溫患者年輕化　醫生講解4種失溫等級與治療法

▲ 寒流期間，大人小朋友都要做好保暖。（陳靜儀攝）

寒冬下，不時出現失溫的個案，亦不一定限於落雪地區，有急診醫生就指出地處亞熱帶的台灣，近日也出現年輕人的失溫患者。本港天文台指季候風會在本周後期為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，市區最低氣溫約12度，新界再低幾度，故此，不論長者大人或小朋友也要注意保暖，尤其是一家大細趁假期去行山或露營，同樣要做足保暖。

出現年輕失溫患者

台灣急診科醫生翁梓華昨日（26日）在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」，分享有關「霸王級寒流一波接一波，當心失溫傷害！」帖文，提及寒流之下，急診接連接到好幾個「失溫」病患，其中也不乏年輕人的失溫患者。

翁梓華醫生解釋雖然地處亞熱帶，但在寒冬來襲之時，只要溫度夠低、熱量散失的機制夠強、暴露時間夠久，每一個人都可能成為失溫的受害者，而平常對於失溫了解又不夠充足沒做好萬全預防，面對低氣溫，更可能失溫。

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4大體溫散失原理

「失溫」意指人體的熱散失，人的體溫主要有四種途徑將熱量帶到周邊環境中，包含：傳導、對流、輻射以及蒸散，任何一種的熱量流失，都可能會導致失溫，翁梓華醫生整理4大體溫散失的原理以及急診常見的情境。

1. 熱傳導︰原理是身體直接接觸低體溫物體產生的熱量流失；而常見情境是登山者覺得熱躺在冰冷的大石頭上。

2. 熱對流︰原理是流體，像是空氣與水的流動帶走體溫；常見情境包括在寒冷而颳風的環境，造成熱量快速散失。

3. 熱輻射︰原理是熱量以紅外線的形式直接散失到環境中；常見情境在無風不潮濕的夜間出遊或露營造成的快速熱量散失。

4. 蒸散︰原理是汗水或是呼吸水氣將熱量帶走，每一公克約可帶走600大卡的熱量；常見情境包括登高山過程身體處在為缺氧狀態，喘、流汗、換氣頻率增加造成的熱量快速散失。

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對於一個來急診失溫的個案，以上四項成因大多是同時存在，而人體對應體溫流失會有生理性代償反應，如發抖、心搏加速、豎毛肌收縮以增加產熱，但一旦超過身體代償極限，就會導致「失溫」。

4種失溫等級與治療法

醫學上失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

1. 輕度失溫︰體溫32-35度，這類的病患意識清楚，而且會抖得很厲害，治療方式主要以支持性療法為主：給予保暖衣物、喝溫暖的飲料等等，逐步提升體溫。

2. 中度失溫︰體溫28-32度，這類的病人意識混亂，發抖能力也失衡，亦可能不會發抖，除了像輕度失溫外部給予熱量來源之外，必須要持續監控生命徵象，因為這類失溫病患常常會併發心律不整。

3. 重度失溫︰體溫低過28度，這類的病人大多已經失去意識，只能監測到生命徵象，這類的病人除上述的處置之外，還必須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動葉克膜進行體外循環支援。

4. 致死性失溫︰這類的病人失去生命徵象，這時回溫可能已經不是首要藥物，而是需緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，並且後送往醫學中心進行治療。

翁梓華醫生補充3個低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌，在醫學上，失溫造成心跳停止的病人，也多有案例報道在回溫之後經妥善治療，恢復到正常狀態；協助回溫要慢避免造成二次傷害，譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱的暖暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢不要快。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕