【尋人記】九巴升級八達通拍卡尋人系統　成功尋回失蹤腦退化長者

▲ 九巴本月透過尋人系統，成功尋回兩名失蹤腦退化長者。（陳國峰攝）

巴士，在很多長者心中都留下深刻的印象，年輕時，每日乘坐巴士往返工作，退休後便忙於接送孩子，很多患有腦退化症的失蹤長者都對巴士有獨特的情懷。九巴於今年6月將「尋•耆•跡」計畫的系統再度升級，利用長者八達通卡號碼尋找失蹤的腦退化症長者，今個月九巴透過升級系統，成功尋回兩名失蹤腦退化長者。

近年社會老年化問題，越來越多腦退化長者失縱。自2019年起，九巴開展「尋•耆•跡」計畫，幫助尋找65歲或以上失蹤的腦退化症長者。升級的系統除了提升各部門溝通流暢度，只要撥打九巴熱線，選擇語言後按8字，就能快速向九巴報告失蹤長者資料。家人或照顧者如能提供失蹤長者八達通卡號碼，九巴就會在中央系統登記，連接全線巴士的八達通收費器，一旦長者上車拍卡，車上裝置就會發出警號和亮起紅燈，同時九巴的後台同事能即時收到相關短訊，再聯絡外勤同事尋找該名長者。

今年冬至前一日，71歲的曾伯伯在乘搭往葵涌邨49X路線巴士後失聯，家人聯絡九巴後4小時便尋回長者。當時負責的車務督察張威廉表示「特別臨近冬至，希望可以幫助失蹤長者一家團聚」。他形容當時情況很緊迫，在收到熱線同事的通知後，得知那輛巴士很快抵達城門隧道，擔憂曾伯伯會在此下車和轉車。於是，他便到荃灣尾站的綠楊新邨站攔截。在巴士到綠楊新邨站時，他及時趕到，在不驚動其他乘客的情況下，不到3分鐘就帶曾伯伯下車。女兒聽到消息後，喜出望外，便馬上去接曾伯伯。過程中，張一直陪伴和安撫曾伯伯，曾伯伯更一度表示，「你哋啲九巴服務唔洗太過好㗎」。

另一個個案的81歲王伯伯，自今個月15日離開鑽石山鳳德邨的家中後失蹤。三天後，他的兒子聯絡九巴協助，並能提供長者八達通卡號碼。當日王伯伯登上往觀塘（裕民坊）的3D路線巴士，巴士裝置隨即發出警號和亮起紅燈警示車長，車長留意王伯伯安坐車廂，便繼續正常行駛。到達總站後，車務督察陳嘉濠到場照顧王伯伯，陳形容王伯伯當時表現呆滯和疲倦。家人得知尋回王伯伯，急不及待讓九巴的同事馬上拍照確認。陳稱平時幫人找到失物都很開心，何況今次是家人。

九巴平均每月接獲15宗失蹤腦退化症長者個案，當中僅4成半的個案能提供八達通卡號碼。因此，九巴呼籲更多有需要家人紀錄下長者八達通號碼，一旦失蹤，提高尋回機會。

為確保行車安全，尋找失蹤長者的過程中不會打擾車長。九巴指引亦有提及，若長者不願配合下車，車務督察可在許可的情況下，坐在巴士上陪伴長者。不過，若八達通餘額不足，就不能觸發系統，九巴稱未來會繼續研究並完善系統，務求幫助更多失蹤的腦退化症長者。

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記者：楊佩瑩