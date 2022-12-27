【為母則強】63歲凍齡余安安甜曬三母女合照　單親媽一個方法教出兩個叻女

▲ 63歲余安安分享與兩名女兒和女婿的合照，余安安站在女兒身旁一點也不輸蝕。

不少名人趁聖誕節分享全家福，63歲余安安也在社交平台分享與兩名女兒和女婿的合照，可見身材fit爆的余安安站在女兒身旁，一點也不輸蝕。在兩女十多歲之時，余安安與前夫離婚成為單親媽媽，努力供書教學送女兒去海外升學，如今34歲大女李文琪（Marcia）現貴為律師，31歲細女李文騫（Sasha）早年亦從美國畢業回流返港。

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身材fit爆的余安安分享與女兒和女婿一年一度的聖誕合照，余安安在帖文指，每年聖誕都會一家人聚餐和拍攝靚靚全家福，非常感恩有家人在身旁。從相片中可見，三母女與大女的丈夫均以盛裝打扮，兩名女兒也相當有氣質，已為人母的Marcia有一份慈母氣質，Sasha的外表較狂野美艷，各有各靚。

▲ 余安安外型絕不輸給女兒。（IG圖片）

余安安先後有過兩段婚姻，於1983年先與周潤發閃婚，可惜婚姻只維持9個月結束；1987年，余安安與賽車手李萬祺再婚，並淡出幕前專心相夫教女，但兩人的婚姻最終失敗收場，2003年宣布離婚。

身邊沒人分憂最煎熬

余安安曾接受TOPick訪問談及成為單親媽媽的感受，在女兒十多歲正值青春期時，她決定與前夫離婚，獨力湊大兩女兒。她慨嘆當小朋友反叛爭執時，身邊沒有一個伴為她分擔喜與憂，是十分煎熬。直到女兒長大後懂性可以分憂，最難捱的日子總算過去。

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身教女兒學會說對不起

三母女一直如朋友般相處，女兒也願意打開心窗與媽媽分享一切。余安安一直身教女兒凡事要坦承相對，在父母分開一事上，她也如實相告，「我不會欺騙她們，當時大女比較年長，較能理解事情；細女還年幼，我只能簡單解釋，她們（情緒）都OK。」

她形容自己初為人母時已非傳統媽媽，以開放式育兒，重視溝通和互相體諒，這一套至今仍適用。母女間少不免有爭拗，最重要是懂得說對不起。當大家情緒激動時，她也很難開口道歉，便透過寫信或寫email解釋事件，這一招萬試萬靈。當女兒閱畢後有時會回信，第二日見面會跟她說對不起。

她們小時候，當我有誤會或怪錯她們時，我都會先說對不起，母女沒有隔夜仇。

▲ 安安姐對靚仔女婿非常滿意。（IG圖片）

一個方法教女自發學習

余安安教女最重視禮貌和尊重別人，反而不太著緊讀書成績，最重要讀得開心。不過，這不代表她輕視學業，而是從小就灌輸女兒一個觀念，讓她們自發性學習。

我從來沒有強迫她們讀書做功課，但我表明讀書是你的責任，如果成績不佳，是你自己不努力、是你的選擇。我從來不是坐在女兒身旁伴讀的媽媽，讀書應交由學校教導，媽媽在家應多給予孩子愛護與關心。

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訓練她們自律、獨立，是余安安對女兒的要求，但要真正學會獨立，她認為孩子需要出國讀書。因此她離婚後復出拍戲賺錢供書教學，並保送大女赴英國讀法律、細女去美國讀市場學，「我們家有工人，她們難以真正獨立，去外國讀書就要靠自己，我覺得這是很好的成長鍛鍊。」

兩名女兒如今各自各精彩，Marcia現已成為律師，2016年與拍拖多年的Jeremy結婚，去年誕下一子，余安安榮升外婆錫孫錫到燶，更笑言湊孫湊到不捨得放手！

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責任編輯︰林綺玲