【叱咤樂壇】網上流傳可買《叱咤》門票 商台聲明從不公開售票：樂迷小心誤墜騙案 娛樂 19:23 2022/12/27 分享： 分享： 熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票向來一票難求，最近網上流傳可透過通訊平台上買《叱咤》門票，商業電台發出聲明指活動門票從沒對外公開發售，提醒樂迷小心不要受騙，聲明如下： 嚴正聲明: 有關網上流傳可透過通訊平台上的「Commercial Radio Hong Kong」帳户購買《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票之消息，本台重申活動門票從沒對外公開發售，亦未設有該通訊平台帳戶。本台已聯絡警方，並保留法律追究權利外，同時呼籲樂迷小心誤墜騙案。 最新影片推介：劉穎鏇專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【叱咤樂壇】叱咤飛一票難求炒價高企 姜濤提醒別買黃牛：希望大家量力而行 今日 11:29 【叱咤樂壇】叱咤飛一票難求炒價高企 姜濤提醒別買黃牛：希望大家量力而行 【張敬軒演唱會】軒公確診演唱會被逼停演 張敬軒發文致歉：辜負咗大家一番心意 今日 13:04 【張敬軒演唱會】軒公確診演唱會被逼停演 張敬軒發文致歉：辜負咗大家一番心意 【陳奕迅演唱會】Eason笑言慶幸近50歲仍有應援 安歌唱《黃金時代》全場感動【有片】 15:44 2022/12/12 【陳奕迅演唱會】Eason笑言慶幸近50歲仍有應援 安歌唱《黃金時代》全場感動【有片】 你可能感興趣 【叱咤樂壇】叱咤飛一票難求炒價高企 姜濤提醒別買黃牛：希望大家量力而行 今日 11:29 【叱咤樂壇】叱咤飛一票難求炒價高企 姜濤提醒別買黃牛：希望大家量力而行 【張敬軒演唱會】軒公確診演唱會被逼停演 張敬軒發文致歉：辜負咗大家一番心意 今日 13:04 【張敬軒演唱會】軒公確診演唱會被逼停演 張敬軒發文致歉：辜負咗大家一番心意 【陳奕迅演唱會】Eason笑言慶幸近50歲仍有應援 安歌唱《黃金時代》全場感動【有片】 15:44 2022/12/12 【陳奕迅演唱會】Eason笑言慶幸近50歲仍有應援 安歌唱《黃金時代》全場感動【有片】 叱咤樂壇流行榜 歌手 商業電台 音樂節目 音樂會 音樂