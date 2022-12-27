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【叱咤樂壇】網上流傳可買《叱咤》門票　商台聲明從不公開售票：樂迷小心誤墜騙案

娛樂 19:23 2022/12/27

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票向來一票難求，最近網上流傳可透過通訊平台上買《叱咤》門票，商業電台發出聲明指活動門票從沒對外公開發售，提醒樂迷小心不要受騙，聲明如下：

嚴正聲明:  

有關網上流傳可透過通訊平台上的「Commercial Radio Hong Kong」帳户購買《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票之消息，本台重申活動門票從沒對外公開發售，亦未設有該通訊平台帳戶。本台已聯絡警方，並保留法律追究權利外，同時呼籲樂迷小心誤墜騙案。

最新影片推介：劉穎鏇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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