  • 18°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 22:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊日限制】保險業界稱旅遊保一般包航班取消　惟情況特殊倡先待航空公司進一步資訊

社會 21:37 2022/12/27

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

周五起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。（陳國峰攝）

日本媒體報道，因應內地疫情，周五起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。國泰航空、HK Express等表示，正審視新措施影響，將盡快公布受影響航班的最新安排。現時本港仍有航班會飛往北海道、福岡等，萬一航班遭取消，導致行程受影響，旅客有何保障呢？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄說，一般旅遊保險會將「航班延誤或取消」列為保障事項，但由於今次情況特殊，建議受影響市民可待航空公司公布最新航班資訊後，按實際情況向保險公司查詢。

旅遊業界預料日本當地新安排會影響升降航班，打算從北海道、福岡、那霸機場回港的旅客，或需更改行程。羅少雄指出，一般來說，旅遊保險的保障事項包括航班延誤或取消，而近年部分旅遊保險，更會保障因疫情而受導致行程受影響招來的經濟損失。他稱，雖然今次政策上的轉變不能預視，但由於情況特殊，並非所有日本機場不准香港旅客抵達，故仍要視乎受影響市民的保險保障範疇。

羅少雄又說，現時航空公司仍未交代最新安排，若最終航班遭取消，旅客有經濟損失，每份保單處理方法未必一致，建議市民待有進一步資料後向保險公司查詢。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【日本限航令】周五起中港澳航班抵日限用東京關西等4機場　沖繩、北海道、福岡直航或取消　旅行社急應變
今日 15:55
【日本限航令】周五起中港澳航班抵日限用東京關西等4機場　沖繩、北海道、福岡直航或取消　旅行社急應變
【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
今日 19:05
【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
【遊日限制】國泰航空：明日下午交代更多資訊　官網已停售12月30日起往扎幌、沖繩等航班
今日 19:30
【遊日限制】國泰航空：明日下午交代更多資訊　官網已停售12月30日起往扎幌、沖繩等航班

你可能感興趣

【日本限航令】周五起中港澳航班抵日限用東京關西等4機場　沖繩、北海道、福岡直航或取消　旅行社急應變
今日 15:55
【日本限航令】周五起中港澳航班抵日限用東京關西等4機場　沖繩、北海道、福岡直航或取消　旅行社急應變
【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
今日 19:05
【遊日注意】北海道滑雪遊如何變陣？　經韓國轉機來回連稅8,377元
【遊日限制】國泰航空：明日下午交代更多資訊　官網已停售12月30日起往扎幌、沖繩等航班
今日 19:30
【遊日限制】國泰航空：明日下午交代更多資訊　官網已停售12月30日起往扎幌、沖繩等航班
新冠肺炎疫情 疫情 保險公司 旅遊保險

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
12:52 2022/12/26
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡
今日 12:26
【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡
【張敬軒演唱會】軒公確診無奈暫停演出　張敬軒餘下5場個唱延期將安排補場
今日 12:50
【張敬軒演唱會】軒公確診無奈暫停演出　張敬軒餘下5場個唱延期將安排補場