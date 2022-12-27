【遊日限制】保險業界稱旅遊保一般包航班取消　惟情況特殊倡先待航空公司進一步資訊

▲ 周五起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。（陳國峰攝）

日本媒體報道，因應內地疫情，周五起中港澳航班，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。國泰航空、HK Express等表示，正審視新措施影響，將盡快公布受影響航班的最新安排。現時本港仍有航班會飛往北海道、福岡等，萬一航班遭取消，導致行程受影響，旅客有何保障呢？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄說，一般旅遊保險會將「航班延誤或取消」列為保障事項，但由於今次情況特殊，建議受影響市民可待航空公司公布最新航班資訊後，按實際情況向保險公司查詢。

旅遊業界預料日本當地新安排會影響升降航班，打算從北海道、福岡、那霸機場回港的旅客，或需更改行程。羅少雄指出，一般來說，旅遊保險的保障事項包括航班延誤或取消，而近年部分旅遊保險，更會保障因疫情而受導致行程受影響招來的經濟損失。他稱，雖然今次政策上的轉變不能預視，但由於情況特殊，並非所有日本機場不准香港旅客抵達，故仍要視乎受影響市民的保險保障範疇。

羅少雄又說，現時航空公司仍未交代最新安排，若最終航班遭取消，旅客有經濟損失，每份保單處理方法未必一致，建議市民待有進一步資料後向保險公司查詢。

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記者：黃悅晴