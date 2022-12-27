【急症室服務】高拔陞料明日求診高峰或更顯著　籲市民病情輕可到普通科門診

▲ 高拔陞視察伊利沙伯醫院內科病房運作情況。（政府新聞處）

面對新冠肺炎及冬季服務高峰期的夾擊，多間公立醫院急症室迫爆。醫管局行政總裁高拔陞今日（27日）到基督教聯合醫院及伊利沙伯醫院的急症室和內科病房巡視，他預計明日（28日）是求診高峰或更為顯著，呼籲病情較輕的病人，可考慮到普通科門診或向私家醫生求診。

高拔陞說，面對新冠和冬季服務高峰期的雙重挑戰，急症室求診人數及需要入住公立醫院的病人持續增加，並維持一段時間。他預計，急症室求診人數和內科病床住用率會持續高企，加上本周氣溫持續較低，公立醫院服務需求會進一步增加，尤其明日假期後首個工作天，求診高峰或更為顯著。

他請市民體諒並需耐心等候，亦呼籲病情較輕的病人，可考慮到普通科門診或向私家醫生求診，以減輕公立醫院的壓力，集中資源治療病情較嚴重的病人。高拔陞又感謝和讚揚前線醫護人員在長假期期間一直緊守工作崗位，盡心盡力照顧病人。

▲ 高拔陞在基督教聯合醫院急症室了解服務情況。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴