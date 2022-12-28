【市區重建】市建局組基層兒童樂團　盼用音樂促進社區互助

▲ 「市建童樂・社區樂團」首次夥拍「音樂兒童基金會」，在聖誕節假期於灣仔利東街合唱「It’s A Small World」，用歌聲為社區帶來佳節歡樂的氣氛。（市建局圖片）

市建局自2018年成立「市建童樂‧社區樂團」，旨在透過為舊區的基層兒童提供免費樂器、音樂培訓和社區音樂表演，讓小團員在過程中連繫舊街坊、認識新朋友。

樂團在疫情期間一直未能實體公開表演，隨疫情緩和，樂團今年表演機會大增，更在聖誕節與「音樂兒童基金會」合作演出。

「音樂兒童基金會」去年底進駐市建局長沙灣汝州西街工廈重建項目，隨即與「市建童樂‧社區樂團」研究合作，今年聖誕節更聯合在灣仔利東街作音樂滙演。

市建局稱，疫情期間樂團運作受影響，實體音樂課和表演活動需改在網上進行。所幸近來政府陸續放寬防疫限制，樂團在過去半年已舉辦和參與4次實體表演。

樂團目前共有46名年齡介乎6至14歲的成員，當中17人今年新加入，包括8名來自近年在土瓜灣區推行重建項目的學童、29名已參加樂團數年的舊成員，他們部分現正或曾於市建局重建項目範圍內居住。

樂團成立至今已有125名土瓜灣舊區兒童受惠，大部分團員已獲安置到鄰近地區的公屋單位。

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責任編輯：陳梓蔚